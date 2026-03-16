רבים מאיתנו רואים ברשתות החברתיות מקור ללא מעט מידע, גם בריאותי ורפואי. על השלכות הזירה האינטרנטית על הבריאות שלנו, ובעיקר איך להיזהר מהשלכות מסוכנות, שוחחנו עם פרופ' קרן דופלט מהחוג לבריאות הציבור במכללה האקדמית אשקלון.

"הרשתות החברתיות הפכו לשחקן משמעותי בבריאות הציבור. מיליארדים מחפשים ומקבלים מידע על בריאות דרך הרשתות החברתיות. האלגוריתמים מאוד חזקים ושולחים אותנו למה שמעניין אותנו, גם לפי גיל מין וכו'. אנחנו יודעים שברשתות מה שמנצח זה מה שמרגש וזוכה ליותר שיתופים ולייקים ולא בהכרח מה שנכון מדעית. זה גורם לכך שמידע שגוי מתפשט הרבה יותר מהר ממידע אמיתי שמבוסס על מחקרים".

המידע הפחות מבוסס, אומרת פרופ' דופלט, מתקבל כיותר מרגש ויותר דרמטי, ובעיקר כאשר מצטרפים אליו המלצותיהם של משפיעני רשת שמעניקים למידע עוד נופך של אמון וקרבה. בדבריה היא מדגישה את ההשפעה המשמעותית אף יותר כאשר מדובר במתבגרים וצעירים שהם גם נתונים להשפעה ולשכנוע בקלות יחסית וגם הם אלה שמשתמשים יותר ברשתות החברתיות כמקור מידע, על אף שמדובר במקור מידע שאין עליו בקרה או צנזורה.

לבקשתנו מציינת פרופ' דופלט מספר דוגמאות של מידע הפוגע בבריאות ומופץ בדרכים שכאלה. היא מזכירה את ההמלצה שהחלה להיות נפוצה בימים אלה לאכול בשר נא בתואנה שרכיבי הבשר אינם נהרסים בבישול, אלא שהמשמעות היא שאנחנו לא הורגים את החיידקים, מה שיכול להיות מסוכן. עוד היא מציינת המלצות לתוספי תזונה ואבקות שאין בהן דבר, כך גם אצות וטיפול להרזיה שנמכרים במחירים גבוהים למרות שהרכיבים לא הוכחו מדעית כאפקטיביים.

מוסיפה פרופ' דופלט ומציינת את סוגיית החיסונים, סוגייה הנתונה ללא מעט שמועות ומידעים חסרי ביסוס כמו הטענה לקשר בין MMR לאוטיזם, מה שרם ללא מעט הורים בעולם להימנע מלחסן את ילדיהם. בהקשר זה היא מציינת כי מחקר שפורסם בשנת 97' נגד החיסון התברר שפיקטיבי, והופרך גם על ידי מחקרים אחרים לאחר שהוסר מהפרסום, אך תוצאותיו עדיין מופצות ומשפיעות על הורים.

דופלט מציינת גם את תרומתה המפוקפקת של הבינה המלאכותית ככזו שגם מתייעצים איתה ולא רק קוראים מידע המופיע אצלה. הדבר גורם לתחושה שאכן מדובר במידע אמין, על אף שפעמים רבות מידע שהגיע בדרך זו במקום על ידי מומחים וחוקרים הביא אנשים להפרעות תזונה קשות.

הגורמים להפצת המידע חסר הבסיס יכולים להיות מניעים כלכליים של מי שהמציא טיפות כאלה ואחרות ומעוניין למכור אותן ועושה זאת בעזרתו של ידוען כלשהו, מניעים שמאחוריהם רצון להתפרסם ולעיתים גם אמונה שאכן מדובר בבשורה רפואית של ממש, עד שמוכח אחרת

כדי שלא לשגות ממליצה פרופ' דופלט: "כשרואים שמנסים למכור לנו תוספי תזונה, לנסות ולתקף את המידע באתרים רשמיים כמו זה של משרד הבריאות ולהתייעץ עם מומחים. כשמגיעות המלצות מוזרות של משפיענים, לשים לב לנורות אדומות, להכיר את האדם המדבר, לבדוק אם יש לו רישיון, מה הידע שיש לו, מה מקור הסמכות שלו. אחריותינו לדעת מי נותן לנו את המידע".