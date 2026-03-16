חיל האוויר הישראלי פעל בעומק איראן והשמיד בלב טהרן מרכז אסטרטגי של המשטר האיראני ששימש לפיתוח יכולות תקיפה מתקדמות בחלל.

המרכז שהותקף היה הלב הפועם של תוכנית החלל הצבאית של משמרות המהפכה. בין היתר, במקום פותחו טכנולוגיות שנועדו לפגוע בלוויינים ישראליים ובנכסי חלל של מדינות המערב, במטרה לשתק יכולות תקשורת, מודיעין וניווט.

במתקן זה בדיוק פותח הלוויין "ש'מראן 1", ששוגר לחלל בספטמבר 2024 והיווה קפיצת מדרגה באיום האיראני.

התקיפה הלילה מצטרפת להשמדתו של מרכז נוסף לחקר החלל של הארגון האיראני בטהרן ביום שישי האחרון. המהלכים הללו מסמנים אסטרטגיה ישראלית ברורה: פירוק שיטתי של כל יכולת איראנית המאיימת על העליונות הטכנולוגית של ישראל.

גורם צבאי התייחס לתקיפה ואמר "אנו מובילים מאמצים רבים לשימור חופש הפעולה של צה"ל במימד החלל ולפגוע ביכולת של איראן להפעיל ולבנות כוח במימד זה. מאמצים רב זרועיים אלו, יחד עם משרד הביטחון והתעשיות, מאפשרים לאמ"ן להמשיך להפעיל את לוויני התצפית ולספק מודיעין קריטי למלחמה, להתרעה ולהפללה בכל זירות הלחימה".