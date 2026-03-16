דו"ח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסם היום (שני) מראה ש-30.1% מהציבור דיווחו על שינוי לרעה בתחושת הביטחון האישי בהשוואה לשנה הקודמת.

הסקר מראה כי בחיפה (33.9%) ובתל אביב (33.4%) נרשמה הירידה הגדולה ביותר.

לפי תוצאות הסקר, כ-954 אלף בני אדם בגיל 20 ומעלה (15.0%) נפגעו מעבירות שונות במהלך השנה האחרונה. שיעור הפגיעה בקרב יהודים ומגזרים נוספים (16.6%) גבוה מזה של שבמגזר הערבי (7.8%). מנגד, אחוז החוששים להיפגע מפשיעה ואלימות בחברה הערבית (33.6%) גבוה משמעותית מהאחוז המקביל בחברה היהודית (17.4%). מבין הנפגעים מאלימות שדיווחו על נזק, 88.4% סבלו מנזק נפשי.

העבירות השכיחות ביותר, ממנה נפגעו כ-521 אלף איש (8.2%) הן העבירות המקוונות, כשגניבה והפצת מידע (39.0%) והתחזות (33.1%) הן העבירות הנפוצות מסוג זה. הנתונים מראים שכ-218 אלף משקי בית נפגעו מעבירות רכוש. ב-6.2% ממשקי הבית עם ילדים, לפחות ילד אחד נפגע מעבירה (גניבה, אלימות, שיימינג וכד').

מבחינת הבדלים בין המינים, שיעור הגברים שנפגעו מאלימות או מאיום באלימות גבוה פי 1.5 מנשים (4.4% לעומת 2.7%), ושיעור הנשים שנפגעו מהטרדה מינית גבוה פי 4 מגברים (3.9% לעומת 0.9%). כ-27% מהנשים שהוטרדו מינית ציינו כי הפגיעה התרחשה במקום העבודה. עוד בהקשר של פגיעות מיניות, הנזק השכיח ביותר היה פגיעה בלימודים (90.5%).

בנוסף, קיים פער משמעותי בתחושת הביטחון ללכת לבד באזור המגורים בלילה. 83.9% גברים מרגישים בטוחים ללכת לבד בלילה, לעומת 65.8% מהנשים.

רוב הנפגעים מעבירות אינם מדווחים על כך למשטרה (שיעור דיווח כללי של 20.1% בלבד). שיעורי אי-הדיווח הגבוהים ביותר הם בעבירות הטרדה מינית (92.6%) ועבירות מקוונות (90.4%).