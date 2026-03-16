אריאל קוניק, בעליה של רשת המקומונים 'קו עיתונות', הלך לעולמו בפתאומיות בגיל 61. קוניק אותר במשרדי הרשת ברחוב בר כוכבא בבני ברק ללא רוח חיים. וכוחות ההצלה שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו.

קוניק הקים את רשת המקומונים שהחלה מעיתון בודד בפתח תקווה והתרחבה לכל רחבי הארץ. למרות שלא ניהל אורח חיים דתי, היה בוגר ישיבת 'נתיב מאיר' ושימר קשר חם ועמוק עם רבנים רבים.

בשנת 2009 היה מראשי הקבוצה שהקימה את תחנת הרדיו 'קול ברמה' ושימש כמנכ"ל הראשון שלה.

לצד זאת הפעיל עסק לטיפוס קירות שפעל באזורים שונים ברחבי הארץ.