עימות בוועדה: הייעוץ המשפטי נגד חוק עונש מוות למחבלים

עימות היום (שני) בוועדה לביטחון לאומי בכנסת, סביב קידום חוק עונש מוות למחבלים - הצעת חוק מרכזית של סיעת "עוצמה יהודית".

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הביעה התנגדות נחרצת למהלך, בטענה כי החוק אינו עומד במבחנים חוקתיים. בדיון בראשות ח"כ צביקה פוגל, הציגו נציגי הייעוץ המשפטי לממשלה חוות דעת פסימית, לפיה החוק עלול להיפסל בבג"ץ.

זאת למרות שחלה התקדמות משמעותית מול הייעוץ המשפטי של הכנסת, אשר אישר את הנוסח לאחר שהוכנסו בו מספר שינויים ותיקונים טכניים ומהותיים.

עמדתה של היועמ"שית עוררה זעם רב בקרב חברי הקואליציה, שטענו כי מדובר בתקיעת מקלות בגלגלי המאמץ המלחמתי וההרתעתי של מדינת ישראל. גורמים בקואליציה תקפו בחריפות ואמרו: "היועמ"שית פועלת ממש בשירות הנוח'בות והמחבלים בבתי הכלא".

ח"כ צביקה פוגל, יו"ר הוועדה, ציין כי למרות ההסתייגויות המשפטיות, הוועדה תמשיך בהכנת החוק לקריאה ראשונה מתוך הבנה שהכרעת הריבון צריכה לגבור על חוות דעת משפטיות שאינן מחייבות את הכנסת.