יו"ר כחול לבן, ח"כ בני גנץ השיב בצהריים (שני) לשאלת ערוץ 7 בישיבת סיעתו, והבהיר כי בשלב זה המפלגה אינה שוקלת הצטרפות לממשלה - למרות המלחמה ומצב החירום.

"אני לא מחפש הזדמנויות לחזור לממשלה. אפשר כרגע לתמוך גם מבחוץ ואני מקווה שהמצב לא יחמיר", אמר גנץ.

הוא התייחס למלחמה ואמר "הבית הזה באופסייד מהעם. אנחנו מנצחים בטהרן ומפסידים בירושלים. במקום להתמקד בפירוק המשטר בטהראן - הבית הזה מתעסק בפיצול תפקיד היועמ"ש. במקום להתעסק רק בהרחקת חיזבאללה מהגבול - אנחנו מתעסקים בחוקים שירחיקו יהודים מהכותל. במקום לתת מענה לאנשים שיושבים בצפון במקלטים - אנחנו מתעסקים בלתת הטבות לערוצי טלוויזיה שמקורבים לשלטון.

כמי ששירת 22 שנה בלבנון והיה החייל האחרון ברצועת הביטחון שפונתה בהחלטת ממשלה - אני קורא לממשלה היום לקבל החלטה: לא לפינוי יישובים ישראלים - כן לפינוי כל דרום לבנון עד שיהיה אפשר אחרת. מהבית הראשון בכפר כילא ועד גשר הקסמיה. אני בעד משא ומתן ישיר עם ממשלת לבנון, אבל הוא יתקיים רק תחת אש שתמשיך לפגוע בחיזבאללה. אחרי ההסכם הקודם עם ממשלת לבנון אמרתי שהוא לא מספיק טוב והוא יבחן במבחן הנחישות. הגענו לרגע המבחן ואסור למצמץ. עד שחיזבאללה לא מפורק, אנחנו צריכים להמשיך לפרק אותו צבאית", דברי גנץ.