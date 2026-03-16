נציגים אמריקנים ב"מועצת השלום", בהנהגתו של הנשיא דונלד טראמפ, נועדו בקהיר עם נציגי חמאס בניסיון לשמור על הסכם הפסקת האש בתקופת המלחמה נגד איראן, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס.

על פי הדיווח, מדובר בפגישה הראשונה שנערכה בין נציגי חמאס ל"מועצת השלום" מאז תחילת המערכה הצבאית נגד איראן.

גורמים פלסטינים טענו כי בעקבות הפגישה הודיעה ישראל שתאפשר ביום רביעי את הפתיחה מחדש של מעבר רפיח המחבר את רצועת עזה למצרים. מעבר כרם שלום, המאפשר הכנסת סחורות מישראל לרצועת עזה, נפתח ב־3 במרץ.

המערכה הצבאית נגד איראן מעכבת את ההתקדמות ביישום התוכנית של הנשיא טראמפ ברצועת עזה, ובמוקד המחלוקת עומדת שאלת פירוק הנשק של חמאס וארגוני הטרור האחרים.

בימים האחרונים ערך ארגון חמאס מפגן כוח בח'אן יונס, שכלל נוכחות של פעילים חמושים של גדודי אל-קסאם ברחובות ובטנדרים מהסוג ששימש את חמאס במתקפת השבעה באוקטובר.

בכירים בחמאס מוסיפים לשלול אפשרות לפרוק הנשק של הארגון, ובמקרה הטוב מדברים על אפשרות לשילוב פעילי גדודי אל-קסאם במסגרת כוח ביטחוני שיהיה כפוף למנהלת החדשה של רצועת עזה.