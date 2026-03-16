לקראת חזרת הלימודים במועצה המקומית אפרת, הרב אמיר סנדלר, ראש ישיבת בני עקיבא אורות יהודה ביישוב, התייחס בראיון לערוץ 7 לפתיחת הישיבה היום לאחר שבועיים של הפסקה בעקבות המלחמה והנחיות פיקוד העורף.

לדבריו, החזרה לבית המדרש מלווה בהתרגשות גדולה. "אנחנו כאן בשיבת בני עקיבא, אורות יהודה באפרת, מאוד מאוד מתרגשים היום. הפעם האחרונה שהיינו פה בבית המדרש, זה היה בשבת זכור, שמונה ועשרה בבוקר, בדוק התחלנו את תפילת שחרית, ואז הגיעו אזעקות, שבישרו לנו שהאריה הגדול קם והתעורר ועם ישראל מופיע בגבורה".

סנדלר סיפר כי זמן קצר לאחר תחילת האירועים גויס למילואים. "אני ברמה אישית שעתיים אחר כך כבר הייתי על מדים והוקפצנו למילואים שהיו פה עוד 200 תלמידים וניסינו לארגן ולסדר".

לדבריו, עם חזרת התלמידים לישיבה ניתן לראות כיצד המציאות חוזרת אט־אט לשגרה. "ומה שעכשיו הכל נשאר אותו דבר. קישוטי פורים עוד לא ירדו, ואנחנו חוזרים לפה, שבועיים עם חוסר בלימוד התורה, שגרה, השגרה היומיומית והעשייה של התלמידים פה בישיבה".

הרב סנדלר ציין כי לצד הקשיים, רבים מהתלמידים בחרו לנצל את התקופה האחרונה לפעילות למען אחרים. "רובם, שאתה שואל אותם מה עשיתם בשבועיים האחרונים, הם הלכו והתנדבו ועזרו פה ובמקומות אחרים. יש קשיים, יש אתגרים אבל בסוף יש לנו דור גדול שהוא מבין שהוא חלק משעה גדולה".

עוד הוסיף כי מערכת החינוך נדרשת להעניק יציבות בתקופה של חוסר ודאות. "אנחנו מבינים שזה המשך של כל העשייה שלנו, עם ישראל נמצא במערכה גדולה, מבקש לגדוע את האויבים שלו. אנחנו מאמינים שהחלק שלנו, של עולם החינוך ברגעים האלה, זה לתת לבני הנוער במקום שאפשר ברמה ביטחונית את היציבות, את השגרה, את היכולת באמת להמשיך לבנות את עצמם".

לדבריו, למרות החששות והקשיים הלוגיסטיים, רוב התלמידים כבר חזרו לישיבה. "אין ספק, ודאי שהמציאות הזאת, המציאות הביטחונית שמדינת ישראל נמצאת בה, יש המון המון אתגרים מסביבה. אבל תפקיד שלנו אל מול כל החששות ואל מול כל חוסר ודאות, לתת כמה שיותר ודאות, כמה שיותר יציבות".

הוא ציין כי גם בעיית התחבורה לא מנעה מהתלמידים להגיע. "זה של תלמידים אין תחבורה, תלמידים מגיעים פה מאזורים מרוחקים, וההורים היו צריכים להתגייס לזה היום בבוקר כדי להוביל את זה, אבל ראינו. רוב ההורים, ממש עשיתי סקר גם אצל ההורים, מאוד מאוד סמכו".

לדבריו, עד שעות הבוקר כבר הגיעו רוב תלמידי הישיבה. "אני יכול להגיד לך שהבוקר, 70% מתלמידי הישיבה כבר התייצבו פה, חלקם, במקומות מרוחקים ללא תחבורה ולא הגיעו".

עוד הדגיש כי בישיבה נערכו גם מבחינה ביטחונית. "נכון יש אזעקות, אנחנו ערוכים לכל דבר, מתורגלים. ברוך השם לנו פה יש מרחבים מוגנים שמאפשרים להכניס את כל תלמידי הישיבה ביטחון. זה מעל הכל ואם לא היה לנו ביטחון לא היינו עושים את זה".

לקראת סיום התייחס גם לתחושות התלמידים בתקופה המורכבת. "זה תלמידים שעברו קורונה, שעברו כמה מבצעים, מלחמת חרבות ברזל. בגלוי הרבה פעמים אתה שומע את הקושי, זה קשה, זה לא פשוט, חוסר יציבות וחוסר בהירות".

עם זאת הדגיש כי לצד הקושי קיימת גם תחושת שליחות. "בסמוי יש איזו הרגשת זכות מאוד מאוד גדולה, כשאתה מקלפים את הקליפה, מרגיש שבני הנוער מגלים פה בגרות וגבורה, ומבינים שהם חלק מסיפור גדול, חלק מדור גדול".