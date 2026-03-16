צעירים פלסטינים יהפכו את ויקיפדיה לאנטי-ישראלית?

ארגון "זכויות אדם" בשם Euro-Med Human Rights Monitor הממוקם בז'נבה, שוויץ, השיק תוכנית להכשרת צעירים פלסטינים לערוך דפים הקשורים לישראל באנציקלופדיה המקוונת.

בחודש שעבר הודיעו ראשי הארגון כי השלימו את השלב השלישי של תוכנית WikiRights בעזה, שאמורה לסייע ל"קבוצה חדשה של גברים ונשים צעירים ששרדו את רצח העם במובלעת", לדברי הארגון.

במסגרת התוכנית, קיבלו 12 צעירים פלסטינים הכשרה כיצד לערוך דפי ויקיפדיה הקשורים לישראל באנציקלופדיה המקוונת."12 גברים ונשים פלסטינים צעירים קיבלו הכשרה מעמיקה במחקר ותיעוד זכויות אדם, כמו גם עריכה מקצועית בוויקיפדיה.

הפרויקט נועד לאתגר מאמצים להסתיר את הסיפור האמיתי של קורבנות רצח העם. ההכשרה מכסה יצירה, פיתוח ועדכון תוכן, וכוללת שימוש בכלי עריכה ותרומה בערבית ובאנגלית. הפרויקט נועד לאפשר למשתתפים לייצר תוכן אמין המבוסס על סטנדרטים בינלאומיים לתיעוד, ולטפל בפערים בידע בנוגע להפרות זכויות אדם בשטח הפלסטיני הכבוש", נכתב בהודעת הארגון.

התוכנית זכתה לביקורת רבה, בטענה כי הצעירים הפלסטינים "ששרדו את רצח העם" ינצלו את ההכשרה החדשה על מנת למלא את הדפים הקשורים לישראל בתעמולה אנטי-ישראלית. חבר הפרלמנט הבריטי, ג'ק רנקין, אמר כי תוכנית WikiRights "נועדה ליצור תעמולה אנטי-ישראלית. חיוני שממשלת הלייבור תוודא שכספי משלם המסים הבריטי לא יגיעו לידי ארגון זה, שכן הוא עלול ללבות פילוג ושנאה כלפי ישראל ויהודים".