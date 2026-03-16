ח"כ אשר דורש מתווה לימודים למלחמה

חבר הכנסת יעקב אשר שיגר היום (ב') פנייה דחופה לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולשר החינוך יואב קיש בדרישה להחליט על מתווה לימודים במהלך המלחמה.

במכתבו הזהיר אשר כי ללא החלטה אמיצה, השבתת הלימודים בחלקים נרחבים בארץ עלולה להימשך עד חג הפסח.

לדברי אשר, השבתה גורפת שמתעלמת מיכולות המיגון הקיימות בבתי ספר ובגנים פוגעת בחוסן הרגשי וביציבות החינוכית של מאות אלפי תלמידים.

הוא ציטט נתונים של משרד החינוך המראים כי למעלה מ-30% מהתלמידים אינם משתתפים כלל בלמידה מרחוק. המצב חמור במיוחד במגזר החרדי, שם "שיעורי ההשתתפות בלמידה מרחוק נמוכים משמעותית בשל היעדר שימוש בכלים טכנולוגיים מתאימים".

המשמעות, לפי אשר, היא שאוכלוסייה שלמה נותרת ללא מסגרת חינוכית בזמן המלחמה.

במכתבו תהה אשר על הפער בין המתווה המאפשר המשך פעילות המשק והמסחר לבין סגירת מערכת החינוך. לטענתו, אותו היגיון של ניהול סיכונים חייב לפעול גם במוסדות לימוד, במיוחד לאור העובדה שבמשך עשורים הושקעו מיליארדי שקלים בבניית מרחבים מוגנים תקניים המיועדים בדיוק לשעת חירום.

"אם המתווה יגיע לדיון בממשלה או במליאת הכנסת, הוא יזכה לתמיכה גורפת", קבע.

לסיום קרא אשר לשני השרים לפעול יחד עם הרשויות המקומיות ליצירת מתווה המשלב למידה במשמרות והתאמה פרטנית של אפשרויות המיגון לכל מוסד.

"אסור לנו להפקיר את שדה הקרב החינוכי ולגרום לנזק בלתי הפיך לילדינו מבחינה רגשית, פדגוגית והתנהגותית", סיכם במכתבו, שנשלח גם למפקד פיקוד העורף ולמנכ"ל משרד החינוך.