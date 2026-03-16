סקר חדש שנערך בקרב סטודנטים באוניברסיטאות בבריטניה חושף תמונה מדאיגה: אחד מכל חמישה סטודנטים מהסס או מסרב לחלוק דירה עם סטודנט יהודי.

הנתונים עולים מסקר שהזמין איגוד הסטודנטים היהודים הבריטי, ונערך על ידי חברת המחקר JL Partners בין סוף ינואר לתחילת פברואר.

הסקר, שכלל מדגם מייצג של 1,000 סטודנטים מ-170 מוסדות אקדמיים בבריטניה, מגלה כי כמעט רבע מהנשאלים (23%) היו עדים להתנהגות שלילית כלפי סטודנטים יהודים בשל דתם או מוצאם. באוניברסיטאות שבהן התקיימו הפגנות אנטי-ישראליות סדירות, כמעט 40% מהסטודנטים דיווחו על הטרדות תכופות של יהודים.

כמחצית מהנשאלים (49%) דיווחו כי שמעו קריאות המהללות את חמאס, חיזבאללה או ארגוני טרור אסורים אחרים בקמפוס. כמעט באותו שיעור (47%) נחשפו להצדקה של מתקפת ה-7 באוקטובר 2023. עם זאת, רוב גדול של 82% מהסטודנטים הסכימו שקריאות ל"גלובליזציה של האינתיפאדה" הן אנטישמיות.

הדו"ח, שכותרתו "זמן לשינוי", תיאר מקרה קיצוני שבו סטודנטים לא יהודים פרסמו ברשתות החברתיות שיש להם "כלל אחד בלבד - אין סטודנטים יהודים בדירה". עדויות של סטודנטים יהודים תיארו רדיפה עד לבית, איומים, התעללות מילולית ותקיפות פיזיות.

הסקר גילה גם אדישות כלפי אנטישמיות: רבע מהנשאלים (25%) אמרו שלא אכפת להם במיוחד או בכלל אם סטודנטים יהודים יכולים להיות גלויים בזהותם בקמפוס. מבין אלה שהיו עדים לאנטישמיות, 20% התעלמו מכך, רק 22% דיווחו לאיגוד הסטודנטים ו-23% דיווחו לאוניברסיטה.

"סטודנטים יהודים מתמודדים עם איומים ישירים, התעללות מילולית ופיזית ובידוד מצד עמיתיהם בשל דעותיהם המשוערות על הסכסוך הישראלי-פלסטיני", נכתב בדו"ח. "בורות לגבי העם היהודי מושרשת בתרבות הקמפוס, ומעט מדי נעשה בתגובה".

קארן ניומן, סגנית נשיא מועצת הנציגים של יהודי בריטניה, אמרה כי הדו"ח "מחליא". "סטודנטים יהודים לא צריכים לדאוג שחמישית מחבריהם לא יגורו איתם משום שהם יהודים, או לגבי התמיכה השכיחה המובעת בקבוצות טרור אסורות".

דובר מטעם איגוד האוניברסיטאות בבריטניה (UUK), המייצג 142 אוניברסיטאות באנגליה, סקוטלנד, ויילס וצפון אירלנד, אמר: "אנו עובדים קשה עם מנהיגי האוניברסיטאות ועם איגוד הסטודנטים היהודי וקרן הביטחון הקהילתית כדי להתמודד עם אנטישמיות, לתמוך במנהיגים לנקוט פעולה למניעתה ולהגיב כראוי כאשר היא מתרחשת".

הסקר גילה גם שרוב הסטודנטים מרגישים שההפגנות משבשות את לימודיהם, ואינם מרוצים מהפגנות שחוסמות את הגישה למוסדות הלימוד.