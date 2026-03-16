הרמטכ"ל זמיר בפיקוד הצפון דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר היום (שני) בפיקוד הצפון יחד עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא ומפקדים נוספים. במהלך הביקור הגיע הרמטכ"ל לשטח, קיים הערכת מצב ואישר תוכניות להמשך הפעילות.

בנוסף קיים הרמטכ"ל שיח עם מפקדי האוגדות הפועלות בפיקוד הצפון ועמד על תמונת המצב המבצעית בזירה הצפונית.

בדבריו הדגיש הרמטכ"ל את הזיקה הישירה בין המערכה מול איראן לבין הלחימה בלבנון: "איראן היא הזירה הראשית, החלשת המשטר ויכולותיו יחלישו את הציר הרדיקאלי כולו ובתוך כך את ארגון הטרור חיזבאללה. המערכה מול חיזבאללה היא חזית מרכזית נוספת".

הוא הדגיש כי "כל פגיעה ביכולות ההתעצמות הצבאית של איראן ומשמרות המהפיכה פוגעת גם ביכולות החימוש והמימון של חיזבאללה. ההדף של הפגיעה והחלשת המשטר הרדיקאלי באיראן מורגש גם במערכה מול חיזבאללה".

הרמטכ"ל התייחס לפעילות הקרקעית הממוקדת שהחלה לפני כשבועיים בדרום לבנון: "בשבועיים האחרונים יצאנו לפעולה קרקעית ממוקדת בדרום לבנון במטרה להרחיק את האיום מן הגבול ולהבטיח ביטחון ארוך טווח לתושבי הצפון".

הוא מנה את ההישגים עד כה ואמר: "פיקוד הצפון מנהל מערכה נחושה מול חיזבאללה, במסגרתה חוסלו עד כה יותר מ-400 מחבלים, ובהם גם בכירים בארגון. אנחנו נחושים להעמיק את הפעולה עד להשגת כלל יעדינו. במקביל, אנו מחזקים את ההגנה ומתגברים את פיקוד הצפון בכוחות נוספים".

הרמטכ"ל ציין כי חיזבאללה מצוי כעת ב"מלחמת הישרדות על עצם קיומו" ו"הוא משלם מחיר כבד על כניסתו למערכה - והלחץ עליו רק יילך ויגבר".

הוא שיבח את נחישות הכוחות והתווה את המשך הדרך: "בשבוע האחרון הכוחות בפיקוד הצפון פועלים בנחישות ובעוצמה - הערכה רבה על כך. כעת עלינו להתמקד בהסרת האיומים, בחיזוק ההגנה על היישובים ובהמשך העצמת הפגיעה בחיזבאללה".