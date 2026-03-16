בכירי רבני הציונות הדתית המאוגדים תחת איחוד רבני "תורת הארץ הטובה", שיגרו מכתב תנחומים מרגש לשרה אורית סטרוק ומשפחתה, בעקבות פטירת בתם שושנה ז"ל בנסיבות טרגיות.

במכתבם, מבקשים הרבנים לחזק את ידי השרה ולציין כי זכויותיה הרבות בבניין הארץ והגנת העם עומדות לזכות הבת המנוחה.

תוכן המכתב המלא:

לשרה אורית סטרוק הי"ו ומשפחתה, משתתפים באבלכם הכבד בפטירת בתכם שושנה ע"ה. בתוך השבר הגדול, עשייתך רבת השנים המאופיינת במסירות נפש למען חוסנו של עם ישראל בארצו, דאגה לכלל ישראל ולמגיניו, חיזוק זהותנו היהודית מתוך שליחות ואמונה עמוקה ובניין ארץ ישראל - עומדים לזכותכם ולעילוי נשמתה של הבת היקרה.

שולחים את נחמתנו לך ולמשפחתך המפוארת, ומברכים אותך שד' יתן לך כוחות רבים להמשיך בעשייתך המבורכת והנצרכת למען עם ישראל!

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.