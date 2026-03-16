חברת טמפו הודיעה הערב (שני) על עצירת מכירת משקאות האנרגיה XL שיוצרו במתכון מיוחד לפסח ועל איסופם מנקודות המכירה, בעקבות תלונות צרכנים ובדיקות סנסוריות שבוצעו בחברה.

על פי הודעת משרד הבריאות, בחברה התקבלו פניות מלקוחות על ריח לא אופייני והבדלים בטעם במוצרי XL כשר לפסח ביחס למוצרי XL המיוצרים במהלך השנה.

בחברה ציינו כי השוני נובע מהמתכון המותאם לדרישות הכשרות לפסח, והוחלט לבצע איסוף יזום של המוצרים שיוצרו במתכון זה.

פרטי המוצרים הכלולים בהודעה: XL, ברקוד: 5906485301012. אצוות: L86057-L86071. תאריכי תפוגה: 25/12-12/01/26. וכן XL TEN, ברקוד: 5902198160403. אצוות: L86054-L86057. תאריכי תפוגה: 23-25/12/26

על המוצרים מופיעה בצמוד להדפסת התאריך ההערה "מתכון לפסח".

צרכנים המחזיקים במוצרים האמורים מתבקשים שלא לצרוך אותם ולפנות לשירות הצרכנים של החברה.