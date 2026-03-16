הזמר והגיטריסט ברק גרוסברג משחרר היום (שני) ביצוע רוקיסטי ומחודש ללהיט המוכר של להקת 'זושא' מניו יורק: "אם אני כאן הכל כאן - Don’t Leave Me On My Own".

הביצוע מגיע על רקע ימי המלחמה עם איראן, כאשר מופעים ואירועים רבים של אמנים בישראל בוטלו בתקופה האחרונה.

גם לגרוסברג בוטלו הופעות, ובהן מופע שתוכנן לקהילה היהודית במונטנגרו במוצאי שבת האחרון, לאחר שטיסות מהארץ ליעד בוטלו.

בעקבות ביטול ההופעה החליט גרוסברג להיכנס לאולפן יחד עם להקת האירועים שלו ולהקליט ביצוע לייב מחודש לשיר, שלדבריו מבטא אמונה וביטחון דווקא בימים מורכבים אלו.

לדברי גרוסברג, הקאבר החדש נועד להעניק למאזינים רגע של חיזוק והפוגה בימים שבהם רבים מתמודדים עם מציאות ביטחונית מורכבת.