הזמר והיוצר איציק דדיה משחרר סינגל חדש בשם "יצר טוב", שיר אמונה חדש המלווה בקליפ מושקע שצולם בניו יורק ומשלב טכנולוגיית בינה מלאכותית.

השיר "יצר טוב" עוסק במאבק הפנימי המלווה כל אדם ובבחירה המתמדת בטוב גם ברגעים של קושי ונפילה. במילות השיר משולבים אזכורים מעולם האמונה, בהם תיקון הכללי, כוחם של הצדיקים והתקווה לבניין בית המקדש ולגאולה.

דדיה הסביר כי "הקליפ החדש מעניק לשיר פרשנות ויזואלית מרהיבה. צילומי רחוב בניו יורק משתלבים עם אלמנטים חזותיים מתקדמים המבוססים על בינה מלאכותית, ויוצרים חוויה מוזיקלית מודרנית שמעצימה את המסר הרוחני של השיר".

הסינגל הנוכחי הוא הסנונית הראשונה מתוך אלבומו החדש של דדיה שצפוי לראות אור בקרוב.