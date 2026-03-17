חסידות שומרי אמונים, הנחשבת לאחת הקהילות החרדיות הסגורות בישראל, מקימה לראשונה בתולדותיה קהילה מאורגנת מחוץ למרכזי החסידות המסורתיים - בעיר עמנואל שבשומרון.

המהלך, שהוצג בכינוס מיוחד השבוע, נועד להתמודד עם משבר הדיור הגובר בקרב בני הקהילה.

במסגרת היוזמה מקודם פרויקט מגורים חדש בשם "נועם אלימלך", שעבר בחינות מקצועיות ממושכות כדי להתאים את האופי העירוני לצרכי הקהילה המיוחדים.

בכינוס השתתפו האדמו"ר, רבני הקהילה, אנשי מקצוע ועשרות חסידים, במטרה להציג את הפרויקט ולגייס תמיכה.

ראש מועצת עמנואל, הרב אליהו גפני, השתתף בכינוס והציג נתונים על תנופת הפיתוח בעיר: עתודות קרקע, אפשרויות תעסוקה באזור, תדירות התחבורה הציבורית וההתפתחות המואצת של היישוב בשנים האחרונות. גפני הבטיח לסייע בהקמת תשתיות ציבור לקהילה, כולל בית מדרש.

המהלך משקף מגמה רחבה יותר בציבור החרדי: עקב מחירי הדיור הגבוהים במרכזי האוכלוסייה החרדיים - בני ברק, ירושלים, מודיעין עילית - קהילות חרדיות מחפשות פתרונות מגורים מחוץ למוקדים המסורתיים. עמנואל, שמציעה מחירי דיור נמוכים יחסית ונגישות תחבורתית סבירה למרכז הארץ, הופכת ליעד מועדף.

עבור חסידות שומרי אמונים, הידועה כקהילה סגורה ושמרנית במיוחד, המהלך מהווה שינוי תפיסתי משמעותי. לראשונה החסידות מקימה קהילה מאורגנת מחוץ למעגל המצומצם של שכונות החסידות בבני ברק וירושלים, צעד שמעיד על הלחץ הכלכלי הגובר בקרב משפחות צעירות.