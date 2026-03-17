המפלגות החרדיות איימו אתמול (שני) שלא לתמוך בהצבעה במליאת הכנסת על תיקון תקציב המדינה שיאפשר הגדלת תקציב הביטחון.

האיום הגיע על רקע הגבלות שהטילה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, על תקציבי החינוך החרדיים.

הקואליציה נאלצה לדחות את ההצבעה בניסיון להגיע להסכמות עם החרדים. מאוחר יותר המשבר נפתר: סוכם שהחרדים יתמכו בהגדלת תקציב הביטחון וימשיכו לנהל משא ומתן על הנושא עד לפתרונו.

היועמ"שית השיתה הגבלות על הכספים לרשתות החינוך החרדיות על רקע הליכים משפטיים בבג"ץ שהחלו בעתירות של חברי סיעת יש עתיד בעניין תקציבי החינוך והפרת הנחיות היועמ"ש בנוגע למימוש כספים קואליציוניים.

ח"כ מירב מיכאלי (העבודה) אף הגישה מכתב ליועמ"ש בדרישה לבחון את הכספים הקואליציוניים שאושרו בממשלה לפני שהם מגיעים לכנסת, בטענה שהממשלה והחרדים מפרים את הנחיות מימוש הכספים הקואליציוניים, בין השאר בתקציבי החינוך.