צה"ל החל לפנות בוקר (שלישי) בגל תקיפות נרחב נגד תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן. כך נמסר מדובר צה"ל.

עוד נמסר כי במקביל החל צה"ל בגל תקיפות נוסף נגד תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות.

בתיעודים מלבנון ניתן לראות הרס כבד בעקבות מה שנראה כתקיפה ממוקדת על דירת מגורים בביירות.

בתוך כך, בסביבות השעה 03:30 הופעלו אזעקות במרכז הארץ, בשומרון ובשרון לאחר שזוהו שיגורים מאיראן לעבר שטח ישראל. הירי יורט בהצלחה, וממד"א נמסר כי לא ידוע על נפגעים או על נפילות.

כשעתיים קודם לכן זוהו שיגורים מאיראן לעבר אזורים נרחבים בצפון הארץ. השיגורים יורטו מחוץ לשטח ישראל ולא דווח על נפילות או נפגעים.

אתמול (שני) בערב נפצע אדם באורח בינוני מפגיעת רסיס בצומת כברי שבגליל המערבי בעקבות שיגורים רקטות מלבנון. צוותי רפואה העניקו לו טיפול ראשוני ופינו אותו לבית החולים בנהריה להמשך טיפול.

במקביל, פעלו המשטרה וכוחות ההצלה במספר זירות נפילה בעיר נהריה בעקבות שיגורים מלבנון. באחת הזירות נרשמה פגיעה ישירה בבית ושריפה פרצה במקום. כוחות החירום חילצו את בני המשפחה ופינו לבית החולים שישה נפגעים שסבלו מסימני שאיפת עשן, בהם שתי נערות וארבעה מבוגרים.