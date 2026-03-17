למרות המציאות הביטחונית המורכבת והמלחמה בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, יגיע לביקור תמיכה והזדהות ביום העצמאות הקרוב, כך דווח בכאן חדשות.

על פי הדיווח, ההערכה אינה נשארת רק במישור הדיפלומטי, אלא מתורגמת כבר כעת לצעדים תקציביים בשטח. משרד החינוך, הגוף האחראי על תקצוב הטקס המרכזי, ציין במכתב רשמי כי קיימת "היתכנות גבוהה" להגעת הנשיא. בעקבות כך, אושרה תוספת של 850 אלף שקלים למארגני הטקס כדי להיערך לביקור נשיאותי רחב היקף.

לפי המתווה התקציבי, במקרה שהנשיא טראמפ אכן ינחת בישראל, יושקעו 850 אלף שקלים נוספים בסידורי האבטחה, האירוח והפרוטוקול. במידה שהנשיא לא יגיע פיזית אך ישלח נציגים בכירים או סרטון ברכה מיוחד, התוספת תעמוד על 550 אלף שקלים.

כזכור, הקשר בין טראמפ לממשלת ישראל התהדק משמעותית בשנה האחרונה. באוקטובר 2025 הגיע הנשיא לביקור בזק שבו נאם מעל בימת הכנסת במשך יותר משעה. בנאומו אז, הוא שלח מסר חריף לאיראן , שיבח את עוצמתו של צה"ל ואף קרא לנשיא הרצוג להעניק חנינה לראש הממשלה נתניהו.