המצביעים הדמוקרטים והעצמאיים בארה"ב כבר לא תומכים בישראל.

סקר חדש של רשת NBC מעלה נתונים עגומים על התמיכה בישראל לאור המלחמה בעזה. על פי הסקר, בסך כל המצביעים, 40 אחוזים תומכים בישראל לעומת 39 אחוזים המרגישים אהדה לפלסטינים.

בסקר דומה בשנת 2013 תמכו 45 אחוזים בישראל לעומת 13 אחוזים בלבד שהביעו אהדה לפלסטינים. בחלוקה למפלגות התמונה שונה לחלוטין. בקרב המצביעים הדמוקרטים 67 אחוזים הביעו תמיכה בפלסטינים לעומת 17 אחוזים בלבד שתומכים בישראל.

בסקר של 2013 אמרו 34 אחוזים מהדמוקרטים כי הם לצד ישראל, לעומת 18 אחוזים בלבד שתמכו בפלסטינים. בקרב המצביעים הרפובליקנים ענו בסקר הנוכחי 69 אחוזים כי הם תומכים בישראל, לעומת 13 אחוזים שתומכים בפלסטינים.

בסקר של 2013 ענו 67 אחוזים מהמצביעים הרפובליקנים כי הם תומכים בישראל, לעומת 8 אחוזים שתמכו בפלסטינים. התמונה מדאיגה במיוחד בקרב המצביעים הצעירים בארה"ב. בקרב בני 18-34 ענו 63 אחוזים כי "העמדה שלהם כלפי ישראל נעה לכיוון שלילי", לעומת 13 אחוזים בלבד שחשו יותר אהדה כלפי ישראל מאשר בעבר.

בגילאי 35 עד 49 ענו 43 אחוזים כי התחושה שלהם כלפי ישראל שלילית יותר כעת, לעומת 20 אחוזים שמרגישים חיובי יותר כלפי ישראל.

בגילאי 50 עד 64 התמונה משתנה, כאשר 37 אחוזים חשים אהדה גדולה יותר לישראל, לעומת 30 אחוזים שחשו שליליים יותר. בגילאי 65 ומעלה, 55 אחוזים ענו כי הם חשים אהדה גדולה יותר לישראל מאשר בעבר, לעומת 21 אחוזים בלבד שרואים את ישראל באופן שלילי יותר.