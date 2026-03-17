השריפה בחווה בבנימין באדיבות המצלם

לוחמי אש ממרחב בנימין בסיוע מתנדבים פעלו לפני זמן קצר בשריפה שפרצה בחוות "חסד עולם" בבנימין.

הצוותים שהגיעו למקום זיהו עשן כבד מהמבנה המרכזי בחווה העשוי מבניה קלה.

הכוחות החלו בפעולות לכיבוי השריפה ולסריקה אחר לכודים ופעולות לשחרור חום ועשן.

השריפה בבנימין צילום: דוברות כיבוי והצלה

רשף יותם סלע מפקד האירוע אמר: "עם ההגעה למקום זיהינו עשן כבד ומייד התחלנו בפעולות לכיבוי השריפה".

"מדובר במבנה החווה המרכזי וכולו עלה באש, והוא ניזוק כליל", סיפר סלע, "חוקר שריפות של כבאות והצלה לישראל החל בחקירת האירוע."

"המבנה היפה שלנו נשרף הבוקר", סיפרה אבישג טיירי שמנהלת את החווה עם בעלה, "הקמין החליט שצר לו המקום. ברוך ה' כולנו בסדר גם בגוף וגם בנפש. אנחנו יודעים שהקב"ה שמר עלינו וסומכים עליו גם בזה. בעזרת ה' יהיה לנו מבנה טוב יפה וחזק מזה".

חוות 'חסד עולם' פתחה קמפיין גיוס המונים לטובת סיוע לחווה לשקם את המקום וקורא לציבור לתרום ולסייע