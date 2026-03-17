פעיל הרשת נאור נרקיס, מייסד "חוזרים בתבונה", פרסם סרטון באמצעות בינה מלאכותית שבו מוצגות נשים דתיות ללא כיסוי ראש. הסרטון כלל את חברות הכנסת לימור סון הר מלך, השרה אורית סטרוק והשרה עידית סילמן.

לדבריו, מדובר בתגובה לסרטון שפרסמה השרה גילה גמליאל, שבו נראו נשים מסירות את החיג'אב כמסר לאומה האיראנית. הסרטון של נרקיס עורר סערה ציבורית רחבה וזכה לביקורת מימין ומשמאל.

חברת הכנסת עדי עזוז מיש עתיד תקפה את המהלך וכתבה, "דעותיי שונות ב-180 מעלות משלוש חברות הכנסת בסרטון ואני כותבת בצורה הכי ברורה שהסרטון הזה מיזגוני, מטריד ואין לו מקום. אף אחת מהן לא בקשה את דעתו של גבר רנדומלי כזה או אחר לגבי הבחירה שלהן לכיסוי ראש. אז אין צורך להביע. ובטח שלא להפשיט".

השדולה למען האישה החרדית והדתית בכנסת הגיבה בחריפות, "הסרטון שפרסם נאור נרקיס, בו הוא 'מפשיט' וירטואלית נבחרות ציבור מכיסוי הראש שלהן, הוא מופע אימים של מיזוגניה, החפצה, השפלה וביזוי של נשים".

עוד נמסר מהשדולה, "מדובר בבריונות מהסוג השפל ביותר, קודם כל כלפי חברות הכנסת שבסרטון, אך דרכן גם כלפי נשים דתיות יהודיות בכלל, ולמעשה נגד נשים באשר הן. אנו בשדולה מוקיעות אותה בכל פה".

סגנית יו"ר הכנסת, ח"כ לימור סון הר מלך, יו"ר השדולה, הגיבה גם היא ואמרה, "הסרטון של נאור נרקיס הוא ביזיון גדול, הטרדה ופגיעה לא רק בי אישית, אלא בציבור ענק של נשים. אני מצטערת גם בשביל נרקיס, שבהתנהגות הזו שלו מעיד קודם כל על עצמו. אנחנו לא צריכות אישור מאף אחד, שמחות וגאות בבחירות שלנו. אף אישה לא צריכה לעבור השפלה בגלל בחירות הלבוש שלה".