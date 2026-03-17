משטרת אשדוד פתחה ביום חמישי האחרון בחקירת אירוע ירי שאירע סמוך למסעדה בעיר אשדוד, לאחר שהתקבלו דיווחים במוקד המשטרה. השוטרים שהגיעו למקום הבחינו בפצוע סמוך למסעדה.

מבירור ראשוני ותשאול עדים עלה כי הקורבן ישב במסעדה טרם האירוע, ומיד לאחריו חזר אליה כשהוא מדמם ופצוע באורח קשה. עוד עלה כי האירוע לא דווח למשטרה על ידי בעלי המקום או מי מטעמם.

בנוסף, נמצא כי מצלמות האבטחה בבית העסק לא פעלו כנדרש. עוד התברר כי הדם בזירה נוקה על ידי העובדים לאחר האירוע.

היום נערך שימוע לבעל המסעדה על ידי מפקד תחנת אשדוד, סנ"צ רונן עמרם. בסיומו חתם על צו סגירה מנהלי לבית העסק למשך שישה ימים.