השימוש בלחץ בינלאומי ככלי לפתרון מחלוקות פוליטיות פנימיות בישראל הוא תופעה מדאיגה שצוברת תאוצה בשנים האחרונות.

מה שהחל כפרקטיקה פסולה של קומץ ארגוני שמאל קיצוני, חוצה למחנה הימין. פנייתו של פרופ' כהן-אליה לנשיא טראמפ, בבקשה להטיל סנקציות על גורמי משפט ישראלים, היא לא פחות מ"BDS מימין". כמו הפעולות משמאל, גם הפעולות מימין פוגעות בליבת הריבונות הישראלית ומכרסמות ביסודות הממלכתיות והציונות.

כבר שנים ארוכות מאוד מנסים ארגונים פלסטיניים בינלאומיים להביא להטלת סנקציות על ישראל. במהלך המלחמה הנוכחית, ועל רקע עלייה בדיווחים על אלימות מתנחלים, פנו שורה של ארגוני שמאל לממשל האמריקאי ולמדינות אירופה בדרישה להטיל עיצומים על ישראלים. הפעולה הזו הצליחה מעל למשוער: לראשונה בתולדות המדינה, ותוך כדי שהיא נלחמת על קיומה, הטיל ממשל ביידן סנקציות אישיות וכלכליות על אזרחים ועל גופים ישראליים. בעקבותיו הלכו גם בריטניה, צרפת, קנדה ומדינות נוספות.

למהלך הזה, שגיניתי באותה העת, היה נזק אסטרטגי אדיר. מעבר לפגיעה האישית באותם אנשים וגופים עליהם הוטלו הסנקציות, הפגיעה היתה במדינת ישראל. תדמיתה שגם כך הוכתמה על ידי חורשי רעתה בגלל המלחמה בעזה, ניזוקה עוד יותר, כשהפגיעה באה מאת ידידותיה ושותפותיה הקרובות. העובדה שמי שעמד מאחורי הפעולה היו ארגונים ישראלית, שפועלים נגד מדינתם בזירה הבינלאומית כדי לכפות מדיניות שהם לא מצליחים לקדם בקלפי או בכנסת החריפה את הפגיעה. גם אז זה היה מעשה אנטי-ישראלי מובהק, שמעניק לגיטימציה למדינות זרות להתערב בניהול ענייניה של ישראל.

כעת אנו רואים שהפרקטיקה הפסולה הזו עוברת לימין. ההצעה להפעיל את הנשיא טראמפ נגד יועצים משפטיים ושופטים, בעילות משפטיות שאין בהן ממש, היא צד שני של אותו מטבע פגום.

הרעיון הזה מסוכן מכמה היבטים. מערכת המשפט הישראלית, על כל מגרעותיה והצורך בתיקון מסוים בה, היא נכס חיוני למדינת ישראל. העובדה שישראל נתפסת בעולם כדמוקרטיה בעלת מערכת משפט עצמאית וחזקה, עדיין משפיעה על היחס אלינו, גם כשהוא רע ומוטה, לטובה. כאשר משפטן ישראלי קורא למעצמה זרה להטיל סנקציות על ראשי מערכת המשפט, הוא מוציא את דיבתה של ישראל בחו"ל, רעה.

בנוסף, מדינת ישראל היא מדינה ריבונית. העובדה שאויבינו מנסים לפגוע בנו דרך חרמות, סנקציות ומהלכי BDS זהו מצב צפוי שאנו נלחמים בו יום-יום. אך כשפעולות כאלה מגיעות מבית, בין אם משמאל ובין אם מימין, מדובר בחציית קו אדום.

מי שקורא לסנקציות על ישראלים בשם "זכויות אדם" ומי שקורא לסנקציות על ישראלים בשם "משילות" או "מאבק ביועמ"שית", עושים בסופו של דבר את אותו המעשה: הם מחלישים את ישראל, פוגעים בדמוקרטיה שלה ומזמינים את העולם לנהל אותנו. הציונות חרתה על דגלה את עצמאות ישראל; הפיכת הסנקציות לכלי פוליטי לגיטימי היא נסיגה מהחזון הציוני וחזרה לעמדה של מיעוט חסר ריבונות המתחנן בפני הפריץ. את המחלוקות שלנו עלינו לפתור כאן, בירושלים. לא בוושינגטון.

ד"ר שוקי פרידמן, מנכ"ל ה-JPPI, המכון למדיניות העם היהוד ומרצה למשפטים במרכז האקדמי "פרס".