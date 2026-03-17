המתיחות בין אפגניסטן לפקיסטן החריפה לאחר שלטענת שלטון הטליבאן, לפחות 400 בני אדם נהרגו ו-250 נפצעו בתקיפה אווירית שביצעה פקיסטן על בית חולים לשיקום מכורים בקאבול ביום שני בלילה.

לדברי סגן דובר הממשלה, התקיפה כוונה לבית החולים הממשלתי "אומיד", המשמש מרכז שיקום רחב היקף. הוא ציין כי חלקים נרחבים מהמבנה נהרסו וכי מספר הנפגעים גבוה במיוחד, "מספר ההרוגים הגיע עד כה ל-400, עם עד 250 פצועים נוספים".

מנגד, פקיסטן דחתה את הטענות וטענה כי מדובר ב"דיווח מטעה של העובדות". בהודעת משרד ההסברה נמסר כי התקיפה כוונה למתקנים צבאיים ול"תשתיות תמיכה בטרור", וכי "התקיפה בוצעה בדיוק רב כדי להבטיח שלא ייגרם נזק נלווה".

בזירת האירוע תועדו מבנים חרבים ושרופים, כאשר צוותי חילוץ פעלו לכיבוי השריפות ולאיתור נפגעים נוספים. עדויות מהשטח תיארו פגיעה קשה: "כשהגעתי בלילה ראיתי שהכול בוער, אנשים נשרפים", סיפר נהג אמבולנס, והוסיף כי "בבוקר קראו לי שוב ואמרו שיש עדיין גופות מתחת להריסות".

העימות בין המדינות, שהחל בחודש שעבר, נחשב לחמור ביותר ביניהן, לאחר ניסיונות תיווך שלא הביאו לרגיעה. פקיסטן מאשימה את אפגניסטן במתן מקלט לארגונים חמושים, בעוד הטליבאן דוחה את הטענות.

גם באו"ם הביעו דאגה מההתפתחויות. שליח זכויות האדם באפגניסטן קרא להפחתת ההסלמה ולשמירה על החוק הבינלאומי, "אני מזועזע מהדיווחים על התקיפות ומהרג אזרחים", והדגיש את הצורך בהגנה על אזרחים ומתקנים אזרחיים.