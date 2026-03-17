הזוכה בדירה בהגרלת החלומות - אריה לוריא באדיבות קרן עם ישראל חי

לפני מספר ימים נערכה ההגרלה השנתית של קרן "עם ישראל חי" לדירת יוקרה מרוהטת בירושלים. באירוע חגיגי שנערך לקראת ההגרלה והועבר בשידור חי, הוכרז הזוכה המאושר - אריה לוריא.

זו השנה השמינית שבה מקיימת הקרן את הגרלת דירת היוקרה, כאשר גם השנה השתתפו בה למעלה מ-22,000 רוכשים מכל רחבי העולם.

הדירה שבה זכה לוריא היא דירה מרוהטת לחלוטין בשווי של כ-1,200,000 דולרים, הנמצאת בפרויקט חדש ויוקרתי בלב ירושלים ומשקיפה על הנופים המרהיבים של העיר.

כל ההכנסות מההגרלה מיועדות למטרות חברתיות שונות ברחבי הארץ. השנה בחרה הקרן להתמקד במיוחד בחיזוק הערבות ההדדית בעם ישראל באמצעות סיוע ליתומים ואלמנות, תמיכה בנוער בסיכון, חלוקת חבילות מזון לשבת ולחגים למשפחות נזקקות, הכשרות מקצועיות לחיילים משוחררים, חיזוק הזהות היהודית בישראל ובתפוצות ועידוד עלייה לארץ.

בנוסף, חלק מהתרומות יועבר גם לסיוע ליכ"ל - יחידת הכלבנים לישראל שפעלה מסביב לשעון במהלך מלחמת חרבות ברזל, לנטיעת אלפי עצי פרי בארץ ישראל ולתרומה למרכזים רפואיים וגני ילדים ברחבי הארץ.

מנכ"ל קרן "עם ישראל חי", שמואל סקט, סיכם את ההגרלה בסיפוק ואמר כי "אריה לוריא מצטרף לרשימת הזוכים שלנו בשנים האחרונות שזכו בדירה בלב ירושלים. מעבר לשמחה על הזוכה, חשוב לזכור שכל כרטיס שנרכש הוא גם תרומה שמביאה ברכה וסיוע לאלפי אנשים ברחבי הארץ. השנה בחרנו להרחיב עוד יותר את פעילות הקרן ולחזק את הערבות ההדדית בעם ישראל באמצעות סיוע בתחומים רבים. מי שלא הספיק להשתתף השנה - אל דאגה. גם בשנה הבאה נמשיך בעזרת ה' ביוזמה החשובה הזו".

