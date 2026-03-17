היום, יום שלישי, צפוי להיות היום היציב היחיד במהלך השבוע הקרוב, עם שמיים בהירים ומזג אוויר נוח בכל רחבי הארץ, ללא משקעים.

תנאים אלה צפויים להשתנות כבר במהלך היממה הבאה, עם כניסתה של מערכת מזג אוויר פעילה שתשפיע על אזורים רבים בישראל.

מחר, רביעי צפוי מזג האוויר להיות חמים עד שרבי, בעיקר בחלקים המערביים של הארץ ובאזור השפלה. במקביל ינשבו רוחות מזרחיות חזקות, בעיקר באזורי הצפון ובאזורים העירוניים.

במהלך שעות הצהריים צפוי שינוי משמעותי במגמת הרוחות, כאשר הן יתחלפו לדרומיות ויתחזקו במהירות. משבי הרוח עשויים להגיע למהירויות של כ-70 עד 80 קילומטרים בשעה ואף יותר מכך.

בהמשך שעות אחר הצהריים של יום רביעי צפויים להתחיל גשמים בדרום הארץ, מלווים בסופות רעמים. במהלך הערב הגשמים צפויים להתפשט בהדרגה לשאר חלקי הארץ. בנחלי הדרום, מרכז הנגב, הערבה ואזור אילת קיימת אזהרה מפני שיטפונות, וייתכנו סגירות של כבישים וצירים בהתאם להתפתחויות בשטח.

ביום חמישי תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. בשעות הבוקר צפויים גשמים מקומיים במספר אזורים בארץ, ובהמשך היום צפוי הגשם להתחזק ולהפוך לממושך יותר, בעיקר בצפון ובמרכז. לפרקים ייתכנו סופות רעמים, ובשעות הלילה ייתכן שלג בחלקים הגבוהים של החרמון. אזהרת השיטפונות בנחלי המזרח צפויה להימשך גם ביום זה.

ביום שישי צפויה היחלשות הדרגתית של המשקעים, עם גשמים פזורים שיתמעטו בהמשך היום. בשבת צפוי מזג האוויר להיות קר וגשום שוב במספר אזורים, כאשר בפסגת החרמון ייתכן שלג. ביום ראשון בבוקר עדיין צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז הארץ.

לפי התחזיות, גם בתחילת השבוע הבא עשויות לפקוד את האזור מערכות נוספות, בהן שקע שרבי נוסף ולאחריו מערכת גשומה נוספת שעשויה להיות משמעותית. אם התחזיות יתממשו, חודש מרץ עשוי להסתיים עם כמויות גשם גבוהות מהממוצע, לאחר התקופה היבשה יחסית שנרשמה בפברואר.