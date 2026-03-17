הרב ד"ר נעם סמט, ראש ישיבת שיח יצחק פרסם השבוע את ספרו החדש "שמיים חדשים". הספר עוסק בחיבור "קצות החושן" ומבקש לבחון את דרכו הלימודית של מחברו ואת מקומו בהתפתחות הלמדנות.

בפתח ההקדמה מתאר המחבר כי הספר זה הוא פרי עבודת דוקטור שנכתבה במסגרת המחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן־גוריון בנגב, והיא פרי המפגש עם סגל המחלקה וחבריה. "פרופ' רמי ריינר הנחה אותי בכתיבת העבודה בעין מכוונת, בידענות, באמון ובאורך רוח, ועל כך תודתי העמוקה לו"", מדגיש הרב סמט.

בהמשך ההקדמה מתוארת הדרך האישית שהובילה לכתיבת הספר. "יסודו של מחקר זה בחוויותַי כתלמיד צעיר בבתי המדרש של ישיבות 'מדברה כעדן' ו'הר המור'. משם המשכתי לישיבת 'שיח יצחק', שמשמשת לי עד היום בית רוחני חם, עשיר ומפרה".

המחבר מדגיש את מקומה של הישיבה בעיצוב המחקר. "בין כתלֶיהָ התעצב המחקר, לא מעט בהשראתו של מו"ר הרב שג"ר זצ"ל". לצד זאת הוא מביע תודה רחבה. "למורַי, לחברַי לאורך השנים ולתלמידַי - רוב תודות".

מן ההקדמה עובר הספר אל המבוא, שבו מתואר המפגש הראשוני של הרב סמט עם עולם הלמדנות. "המפגש עם ספרות האחרונים, שליווה את ימֵי לימודַי כבחור צעיר בישיבה, היה מסעיר ומרגש. המסע בין כרכי 'קצות החושן' ו'נתיבות המשפט', העיון ב'מנחת חינוך' ובחידושי ר' חיים מבריסק. כל אלו חברו יחד לחוויה אינטלקטואלית בין מדפי ארון הספרים הלמדני".

עוד מוסיף הרב סמט על עומק החוויה. "המפגש עם עומקן של ההבחנות המשפטיות, עם חריפות הניתוח האנליטי ועם תנופת היצירה של המהלך הפרשני היה עבורי מפגש מכונן ומלא עוצמה. כבחור צעיר הרגשתי שמצאתי בחיבורים אלה אוצרות של דעת וחכמה, מגע עם ענקי רוח ועם חשיבה חדה, חריפה ומעמיקה".

הרב סמט מציין כי חוויות אלו הן יסוד החיבור. "חוויות ראשוניות אלו הן שעומדות בבסיס חיבור זה. במובן מסוים, ניתן לראות אותו כניסיון אישי להנהרה ראשונית של חוויותיו של מי שספרות האחרונים הלמדנית היא עבורו נמל בית".

בהמשך המבוא מתמקד המחבר במעמדו של "קצות החושן". "בתוך ספרות האחרונים תופס ספר 'קצות החושן' מקום מיוחד". כדי להמחיש זאת מובא מכתב של רבה של ירושלים, הרב צבי פסח פרנק, לבנו.

במכתב כותב הרב פרנק: "ואכפול לך הדברים שכבר הודעתיך, שנחוץ לך מאד לרכוש לך ידיעה הגונה בספרים קצות החושן ונתיבות המשפט. כי שניהם כאחד מיישרים את השכל ומביאים ברכה והצלחה בלימוד הגמרא ותוספות".

בהמשך מדגיש הרב פרנק את חשיבות העיון. "התרגל לעיין בהם ולחשוב בהם, כי דבריהם נעימים ולשונם מרפא לגוף ולנפש גם יחד. ראה ושמע לעצתי לחזור הרבה על דבריהם, כי הם יוצרים כח החדוש ולהעמיק בדברי הראשונים".

הרב סמט מסכם: "ההמלצה הדידקטית לרכוש בַּספר 'ידיעה הגונה' מלוּוה בהדגשת כוח החידוש שבו. האפשרות שהוא מציע להעמקה בדברי הראשונים, כך שהוא מהווה שער גם לעיסוק בתלמוד ובמפרשיו".

לבסוף מציג הרב סמט את מטרת החיבור. "על כן מתמקד החיבור שלפנינו בספר 'קצות החושן' ובדרכי הלימוד והחשיבה המאפיינות אותו אך מבקש גם לפרוש סביבו יריעה רחבה יותר ולהציג אותו בלב תהליכי הצמיחה של בית המדרש בעת החדשה".