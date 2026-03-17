הרב ד"ר רצון ערוסי סיים את תפקידו כרב העיר קריית אונו, לאחר שנבחר רב חדש לעיר, הרב יצחק ורדי.

בדברים שפרסם, התייחס לשאלה האם יש סיום לתפקיד רב עיר, והדגיש כי מהות התפקיד חורגת ממסגרת רשמית. הרב ערוסי מדגיש כי הנהגה רבנית אמיתית נמשכת גם לאחר סיום התפקיד הפורמלי.

"רב שהוא אב - אין סיום לתפקידו האבהי בעיר", והסביר כי רב אינו רק בעל מינוי זמני אלא דמות רוחנית המהווה אב לתושבי עירו. הוא נשען על דברי חז"ל שלפיהם "כל המלמד בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב, כאילו ילדו".

הרב ערוסי הוסיף כי מסכת "אבות" מבטאת רעיון זה, בכך שהיא עוסקת בדברי חכמי ישראל לדורותיהם, אשר מעצבים את דרכם של הלומדים אותם. הרב ערוסי מדגיש כי מי שמאמץ את דרכם של חכמים אלו רואה בהם אבות רוחניים, ומכאן שגם רב עיר שפעל כך ממשיך בתפקידו הערכי גם לאחר סיום כהונתו.

"מבחינה זו אשתדל, בלי שום נדר, להמשיך להיות אב רוחני, לכל מי שחפץ באבהותי", והדגיש כי שליחותו נובעת מכוחה של התורה. עוד הוסיף כי הוא רואה עצמו שליח של "אבינו שבשמים" בהמשך דרכו הרוחנית.

בהמשך דבריו נשא תפילה להצלחת הרב החדש, והדגיש את חשיבות מילוי התפקיד בתחומים השונים, בהם כשרות, נישואין, טהרה, פסיקת הלכה והרבצת תורה. "נדרשת הנהגה נבונה, מושכלת, מופתית ומקדשת שם שמים".

לצד זאת, הביע תפילה אישית להצלחת דרכו בהמשך, וכתב כי ברצונו להמשיך לשמש אב רוחני לציבור. "ויהי רצון שתפילותיי אלו יתקבלו ע"י אבינו שבשמים", תוך שהוא מדגיש את הקשר העמוק לתושבי העיר, אותם הגדיר כ"יקרים לי מאוד מאוד, והם לי כבנים".