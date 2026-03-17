בימים האחרונים תקפה ישראל מתחם תת-קרקעי בעיר קום שבאיראן, שבו שהו בכירים בארגון הג'יהאד האסלאמי לצד פעילים נוספים.

בין הנוכחים במקום היו אכרם אל-עג'ורי ומוחמד אל-הינדי, מהדמויות הבולטות בארגון. על פי הערכות, התקיפה הובילה לחיסולם.

עג'ורי נחשב לאחת הדמויות המרכזיות בג'יהאד האסלאמי - סגנו של מזכ"ל הארגון זיאד נחאלה ומי שעומד בראש הזרוע הצבאית. לאורך השנים פעל הרחק מאור הזרקורים ונמנע מחשיפה פומבית, דבר שהקנה לו תדמית מסתורית יחסית.

בעבר כבר היה יעד לניסיון חיסול, כאשר בשנת 2019 הותקף מבנה שבו שהה בדמשק. באותו אירוע נהרגו בני משפחתו ומקורביו, בעוד הוא עצמו נפצע והצליח לשרוד.

לאחר מכן עזב את סוריה והתמקם באיראן, שם נחשב לבטוח יותר מבחינתו והמשיך לנהל את פעילותו מתוך המדינה.

מעבר לתפקידו הצבאי, מילא עג'ורי שורה של תפקידים מרכזיים בארגון, ובהם חבר הנהגה בכיר, ראש מועצת השורא ואחראי על תחום המשאבים והכספים.

בשנים האחרונות מחלקת המדינה של ארצות הברית הגדירה אותו כדמות טרור מרכזית, ונכלל ברשימות סנקציות של מדינות מערביות, שכללו בין היתר הגבלות תנועה והקפאת נכסים.