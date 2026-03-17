השר עמיחי שקלי פרסם היום ברשת X התייחסות ליוזמה לפנות לנשיא ארצות הברית בבקשה להטיל סנקציות על יריבים פוליטיים.

בדבריו הבהיר כי הוא מתנגד למהלך, למרות הערכתו האישית לפרופסור משה כהן אליה שיזם את הפנייה.

שקלי כתב כי, "פרופסור משה כהן אליה הוא אדם שאני מאוד מעריך, ויש בינינו גם היכרות אישית וידידות איתנה. ודווקא מתוך המקום הזה חשוב לי להשמיע התנגדות נחרצת ליוזמה שלו לפנות לנשיא ארצות הברית להטיל סנקציות על יריבינו הפוליטיים במפלגת בג"ץ ובמפלגת מיארה".

בהמשך התייחס לטענותיו בנוגע למערכת המשפט, וציין כי, "האם הדמוקרטיה בישראל מעורערת ומאוימת על ידי שופטים ומשפטנים ששכנעו את עצמם בתיאוריה הזויה וחסרת תקדים במערב, לפיה במשטר דמוקרטי הרשות השופטת עליונה על המוסדות הנבחרים ? בהחלט כן".

עוד הוסיף כי, "האם המערכת המשפטית בישראל משתמשת במשטרה, ועד לא מזמן גם בשירות הביטחון הכללי, לצרכים פוליטיים כפי שראינו בתיקי נתניהו, בהתעמרות בארי רוזנפלד ובמקרים נוספים? כן ובלי למצמץ".

שקלי המשיך והעלה טענות נוספות כלפי המערכת, וכתב כי, "האם המערכת הזו, שבראשה עומדים אנשים מפוקפקים ביותר כמו מר איסמן ועד לא מזמן עורכת הדין מיארה, מטייחת באופן שיטתי עבריינות חמורה של בכיריה כפי שראינו בפרשת הרוגלות ובפרשת הפצ"רית? חד חלק וברור".

בהמשך דבריו הוסיף כי, "האם המערכת הזו מושחתת ורקובה באופן מבהיל? חד משמעית כן", אך הדגיש כי אין בכך להצדיק פנייה לגורם זר. לדבריו, "האם לאור כל אלה הפתרון הוא פנייה לנשיא מדינה זרה, גם אם מדובר בבעלת בריתנו הקרובה ביותר, ארצות הברית? בשום פנים ואופן לא".

לדבריו, הפנייה מהווה פגיעה בריבונות, וציין כי, "קודם כל, כי זה ערעור מסוכן מאין כמותו של ריבונות ישראל, והסיבה הזו לבדה מספיקה". עוד הוסיף כי המחנה הלאומי מחויב לריבונות ולהכרעת העם, והזהיר מפני אימוץ דרכי פעולה של פנייה לגורמים בינלאומיים.

בסיום דבריו הדגיש כי, "שלישית, כי היוזמה הזו מעבירה בסופו של דבר מסר של חולשה, ייאוש ואוזלת יד", והוסיף כי גם אם בטווח הקצר ייתכן הישג, בטווח הארוך מדובר בסיכון לריבונות וליכולת ההכרעה העצמית של ישראל.