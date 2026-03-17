על הסיכויים למו"מ והסדר מדיני עם לבנון דווקא בתקופה זו, שוחחנו בערוץ 7 עם מי שהיה שליחו של ראש הממשלה רבין למשאים ומתנים מדיניים, גם עם לבנון, אל"מ במיל' ז'ק נריה, חוקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה.

"תיאורטית יש סיכוי, אבל באופן מעשי אנחנו במשבר רציני מאוד במבנה השלטוני בלבנון", אומר נריה ומסביר: "חיזבאללה מסרב בצורה מוחלטת להיענות לכל דרישה של ממשלת לבנון. הוא מתבצר בעמדותיו ומונע מממשלת לבנון להיכנס לכל אזור דרום לבנון. הוא כפה על האזרחים שמדרום לבירות לסגור מצלמות כי הוא חושש שישראל מאכנת תנועות דרך המצלמות הללו".

נריה מזכיר את הצהרתו של סגן יו"ר הלשכה המדינית של חיזבאללה מאתמול ולפיה אם ממשלת לבנון ממשיכה בדרכה למו"מ עם ישראל לא יהיה מנוס מעימות ישיר של חיזבאללה עם הממשלה לאחר תום המלחמה. "במהרה הזו בא לידי ביטוי האיום של חיזבאללה על המבנה השלטוני של ממשלת לבנון", אומר נריה ומציין כי "בתגובה להצהרה הזו אמר אחד הגורמים הנוצריים הבכירים שצריך לפטר את שני שרי חיזבאללה ולמנות שני שיעים אחרים במקומם".

"יש כאן משבר קונסטיטוציוני כאשר ממשלת לבנון מבקשת ממפקד הצבא לאסור פעילות בלתי חוקית של חיזבאללה ולאסוף את נשקו, ומפקד הצבא אומר לראש הממשלה בצעקות שהוא לא יכול לעשות את זה כי הצבא יתפרק לו". לכך נוספה גם העובדה ש""במקביל לכך יוצא מנשר מטעם קבוצה אנונימית בשם 'הקצינים הלאומיים' שמאיימים על מפקד צבא לבנון שאם יפעיל את הצבא נגד הריכוזים של חיזבאללה הצבא יתפרק ליחידות עדתיות".

בפועל המשמעות היא שחיזבאללה גורר את לבנון למלחמה שהלבנונים לא רצו בה ולכך נוסף נתון משמעותי חשוב אותו מציין ז'ק נריה: "עצם העובדה שאנחנו דוחקים למעלח ממיליון לבנונים שתשעים אחוז מהם שיעים צפונה לאזורים נוצריים, דרוזים וסונים. זה יוצר לחץ דמוגרפי על המערכת הלבנונית שקשה לה לסבול את הלחץ הזה, כי בשנים האחורנות חלו שינויים דמוגרפיים אחרי שקרוב לשש מאות אלף לבנונים עזבו משנת 2021, תשעים אחוז מהם נוצרים מה שגרם למאזן הדמוגרפי-עדתי להיות לרעת הנוצרים, מה שגורם לשיעים ולסונים לדרוש שינוי של המבנה החברתי. נוספיף לזה את הלחצים החברתיים שנוצרים כתוצאה מהפליטים שמגיעים והנה יש לנו נוסחה של סיר לחץ שעומד להתפוצץ".

ולמי שמקווה שארה"ב תפעיל לחץ נוסף שיחולל שינויים נדרשים, מזכיר ז'ק נריה את שיחתו של השגריר האמריקאי עם ג'וזף עאון בה הציב בפניו שלוש דרישות - להוציא את חיזבאללה מחוץ לחוק, לאסור את המנהיגים ולאסוף את הנשק, ובפועל "מאז ביקור מפקד צבא לבנון בארה"ב יש נתק בין ארה"ב לצבא לבנון כי מפקד צבא לבנון ענה לסנטור הרפובליקני לינדזי גראהם ששאל אם הוא רואה בחיזבאללה ארגון טרור, ש'לא בהקשר הלבנוני'. "גראהם שמע את זה וקטע את הישיבה. נמאס לו לשמוע את השפה הכפולה של הלבנונים. האמריקאים דרשו מהלבנונים לפעול נגד חיזבאללה אבל לצערי הרב ממשלת לבנון לא מסוגלת לעשות את זה".

במציאות המורכבת הזו, אומר נריה, "המטרה שלנו ברורה, להחליש בצורה דרמטית את כוחו של חיזבאללה בלבנון ולגרום לכך שהוא יבין שאין לו יכולות להכות בישראל, וכשיצומצם כוחו בצורה מקסימאלית הלפיתה שלו את ממשלת לבנון תיחלש ואפשר יהיה לדבר עם ממשלת לבנון על סידורי ביטחון עתידיים בלבנון. הסידורים הללו יתבססו על העקרונות שהושגו מול מצרים ומול סוריה, כלומר יצירת רצועות ביטחון בשטח לבנון. רצועת ביטחון אחת מפורזת לחלוטין שאין בה ולו כדור אחד, רצועה שניה של שיטור משטרה לבנונית ורצועה שלישית באזור ביירות וצפונה ושם יפעל צבא לבנון עם מגבלה על הנשק וכך גם באזור הבקאע, וטכל זה אחרי שחיזבאללה יובס, מה שאם לא יקרה נישאר תקועים בדרום לבנון וניצור בנוכחותינו חיזבאללה נוסף, מעבר למחיר האדיר שנצטרך לשלם בהיעדר צד"ל. מדובר ב-3-4 אוגדות במקביל לבעיות ביהודה ושומרון, עזה סוריה ותימן".