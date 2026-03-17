ישראל אישרה הבוקר (שלישי) באופן רשמי כי עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי והדמות החזקה ביותר במערך הביטחוני-מדיני של איראן, חוסל הלילה בתקיפה אווירית בטהרן "בשילוב יכולות מבצעיות ייחודיות".

לריג'אני נחשב לאורך שנים לאחד האנשים המשפיעים ביותר במערכת הביטחון והמדיניות של הרפובליקה האסלאמית. לפי צה"ל, "לאחר חיסולו של ח'אמנהאי, לאריג'אני קיבע את מעמדו כמנהיג משטר הטרור האיראני בפועל והוביל את הלחימה נגד מדינת ישראל ומדינות האזור".

לאריג'אני לא היה רק פוליטיקאי ותיק, אלא איש אמונו הקרוב ביותר של עלי ח'אמנאי. על פי דיווחים שפורסמו לאחרונה ב"ניו יורק טיימס", ח'אמנאי הפקיד בידיו את הניהול השוטף של ענייני החוץ והביטחון.

בתפקידו כמזכיר המל"ל האיראני, לאריג'אני ריכז את כלל סמכויות המשא ומתן בנושא הגרעין וגיבש את תורת הלחימה האקטיבית של איראן מול המערב וישראל.

במערכת הביטחון בישראל מגדירים אותו כדמות מפתח במנגנון קבלת ההחלטות, בעל השפעה רחבה על תפיסות ההפעלה והמדיניות של המשטר. גורמים מעריכים כי הפגיעה בו עשויה להשפיע על יציבות המערכת הפנימית, בשל מרכזיותו בתהליכי קבלת ההחלטות.

בשנים האחרונות ביסס לריג'אני את מעמדו כאחד האנשים הקרובים ביותר להנהגה העליונה, ואף הוגדר כמי שנושא באחריות רחבה לניהול תחומי החוץ והביטחון. לפי דיווחים, הוא קיבל לידיו סמכויות משמעותיות לניהול ענייני המדינה בתקופה האחרונה.

רק ביום שישי האחרון הופיע לאריג'אני באופן חריג בציבור, כשהוא צועד ברחובות טהרן בתהלוכת 'יום קודס'. ההופעה הפומבית נועדה לשדר עסקים כרגיל ולהפגין עוצמה, בזמן שרוב צמרת המשטר ירדה למחתרת.

במערכת הביטחון מעריכים כי חיסולו מהווה פגיעה משמעותית בשכבת ההנהגה הבכירה של המשטר, ומצטרף לשורת פעולות ממוקדות נגד מוקדי כוח מרכזיים באיראן.

כ"ץ על חיסול לאריג'אני אלעד מלכה, משרד הביטחון

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר בהערכת מצב בבור בקריה: "עודכנתי כעת על ידי הרמטכ"ל, שמזכיר המועצה לביטחון לאומי לאריג'אני, וראש הבסיג' - גוף הדיכוי המרכזי של איראן - סאלימני, חוסלו הלילה והצטרפו לראש תוכנית ההשמדה חמינאי וכל מסוכלי ציר הרשע במעמקי הגיהינום".

הוא הוסיף: "צה"ל ממשיך לפעול באיראן בעוצמה רבה, מול מטרות משטר ובדיכוי יכולת שיגור הטילים ובהרס תשתיות אסטרטגיות מרכזיות בכל התחומים ומחזיר את איראן עשרות שנים אחרונה. תוכנית ההשמדה מושמדת ומנהיגיה ויכולותיה מסוכלים".

כ"ץ עדכן כי "ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להמשיך ולצוד את הנהגת משטר הטרור והדיכוי באיראן ולגדוע שוב ושוב את ראש התמנון ולא לתת לו לצמוח".