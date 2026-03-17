לשכת ראש הממשלה פירסמה היום (שלישי) תמונה של נתניהו מאשר את חיסול בכירי המשטר האיראני. מאחורי נתניהו והאלוף רומן גופמן ניצבו הספרים 'מלאכים בכבני אדם' על הרב אברהם יצחק הכהן קוק ועל הרב אריה לוין 'צדיק יסוד עולם' ו'איש צדיק היה'.

בלשכה ניתן לראות גם את הספר 'מקראות גדולות' - פירושים על ספרי התנ"ך.

לאחרונה מעסיק את הציבור העיסוק בספרי קודש שנמצאים ליד מקבלי ההחלטות. כך למשל, הספר "מנות הלוי" של רבי שלמה אלקבץ נכח לצידו של ראש השב"כ זיני בדיון ביטחוני בימים הראשונים למבצע "שאגת הארי" וגרר עניין רב.

גם בבואו לבקר במרכז הרב התפלל נתניהו בקריאת המגילה בספר 'עולת ראיה' של הרב אברהם יצחק הכהן קוק.