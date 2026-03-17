שגריר ישראל לשעבר בארה"ב ובאו"ם, גלעד ארדן, משרטט בראיון מקיף לכאן מורשת תמונת מצב אסטרטגית של המלחמה הרב-זירתית ושל מערכת היחסים המורכבת עם ממשל טראמפ.

למרות הצהרות פומביות על רצון לסיום מהיר של הלחימה, ארדן מעריך כי הנשיא האמריקני נחוש להמשיך עד להשגת הכרעה משמעותית מול איראן וחמאס.

ארדן מדגיש כי התיאום הביטחוני הנוכחי בין המדינות הוא "חסר תקדים", אך מזהיר כי לקרבה הזו יש מחיר. "הזדהות עמוקה מדי עם טראמפ עלולה לפגוע בנו מול המפלגה הדמוקרטית ואף מול גורמים בדלניים בימין האמריקני", הוא מסביר. לדבריו, על ישראל לשנות מהיסוד את אסטרטגיית ההסברה שלה כדי לשמר את התמיכה הדו-מפלגתית.

בכל הנוגע לרצועת עזה, ארדן קובע כי המבחן האמיתי יהיה פירוק חמאס מנשקו. בזירה הצפונית הוא פסימי לגבי יכולתה של ממשלת לבנון לרסן את חיזבאללה: "רק פעולה צבאית ישראלית תסיר את האיום". הוא אף העלה אפשרות להקמת רצועת ביטחון בדרום לבנון ואולי אף החלת ריבונות בעתיד לאחר השגת היעדים הצבאיים.

לצד הניתוח המדיני, ארדן - המכהן כנשיא הבינלאומי של מגן דוד אדום - שיבח את עשרות אלפי המתנדבים: "זו גאווה לאומית אמיתית". הוא הוסיף כי האנטישמיות הגואה בארה"ב מייצרת "הזדמנות אסטרטגית" לעלייה המונית שישראל חייבת להיערך אליה.

לסיום, העריך ארדן כי המלחמה לא תסתיים לפני חג הפסח, והותיר פתח ברור לחזרתו לזירה הפוליטית המקומית בעתיד הקרוב.