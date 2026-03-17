דבריו של חוקר זירת איראן במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, אלכס גרינברג, נקטעו במהלך שידור בערוץ 12 לאחר שטען כי אופן הצגת הנתונים באולפן משרת את מטרות האויב.

בראיון לערוץ 7 לאחר האירוע הבהיר גרינברג כי לא התכוון להאשים את המנחה או את אנשי הערוץ, אך ציין כי הצגת מפות מפורטות של שיגורים ופגיעות עשויה לסייע לגורמים עוינים. לדבריו, ארגוני טרור עוקבים באופן שיטתי אחר התקשורת הישראלית ומפיקים ממנה מידע.

"בוודאי שלא רציתי להאשים את המנחה של ערוץ 12 בסיוע לאויב ולא ייחסתי לה שום כוונות כאלה", הבהיר גרינברג בפתח דבריו. "זו הייתה תגובה ספונטאנית, שאולי לא הייתי צריך לצעוק ככה, אבל ראיתי שני מסכים עם מפות מפורטות של שיגורים ופגיעות, וכמי שיושב ברשתות של האיראנים חיזבאללה וחמאס ועוסק באיסוף מודיעין ממקורות גלויים אני יודע שמפות כאלה מסייעות לאויב לשפר את הפגיעות שלו".

"לא התכוונתי לעלוב במישהו או להטיח האשמות", הוא שב ואמר ומיד הוסיף: "צריך לשים לב למה שאנחנו אומרים. יש כמה ערוצים איראניים שאוספים בכפייתיות כל מה שנאמר בעברית על איראן וכל מה שמעורר תבהלה".

הוא שיתף כי גם דברים שלו עצמו צוטטו באותם ערוצים איראניים כיוון שהתפרשו כאמירות שמחלישות את ישראל, זאת לאחר שקבע בראיון כי משטרים לא נופלים רק כתוצא ממחאה עממית, אמירה שהוא עומד מאחוריה גם היום. עוד הוא ציין את היחס האיראני לכך שעלה בידו לחשוף כמה מהתמרונים המדיניים של איראן באזור הקווקאז, "הם לא אוהבים שמישהו חושף את התמרונים המדיניים שלהם".

עם זאת ציין כי בסופו של יום דווקא הפרשנות שמעניקים האיראנים למהלכיה של ישראל מתוך צפייה בערוצי המיינסטרים בישראל, היא זו שמביאה אותם להקשחת עמדותיהם ולבחירה במהלכים מוטעים מבחינתם.

"האסטרטגיה הנוכחית של איראן מאוד רציונאלית. הם רוצים לזעזע את שוק הנפט ולגרום לטלטלה עולמית כדי שמישהו ילחץ על טראמפ. הם קוראים עיתונות מיינסטרים אירופאית אמריקאית וישראלית שמתוכה הם יכולים להבין שבמערב רואים את טראמפ כמנהיג דפוק שיצא למלחמה כגחמה ואם רק יצליחו לגרום ללחץ עליו המלחמה תיפסק", הסביר גרינברג וקובע כי למעשה "כל מה שהאיראנים עושים הוא רציונאלי, כמו שהרוסים נקטו במהלך רציונאלי מאחר וחשבו שהאוקראינים יקבלו אותם בפרחים".

על רקע אזהרותיו משיח אולפנים המשרת את האויב, ביקשנו מגרינברג להעריך מה האינטרס שמאחורי השיח הזה. הוא השיב בחיוך: "כאן המדע חסר אונים...". לדבריו, ניתן להבין את הרציונאליזם הצרפתי בריטי או ספרדי, גם אם הוא מכעיס אותנו. ניתן להבין שאינם רוצים להסתבך בעימות מלחמתי שאינו שלהם, אבל "במקרה שלנו אני לא מצליח להבין מה המטרה. נשגב מבינתי הצורך של מישהו להציג את המערכה הגורלית הזו נגד העריצות האיראנית, כגחמה אישית של נתניהו או טראמפ".

בהמשך דבריו ציין כי לעיתים הערוצים השונים נוקטים בטקטיקה שונה על מנת להיאבק בממשלה, ומאחר והם אינם יכולים להתנגד חזיתית למלחמה "הם הופכים את הטענות על פיהן ואומרים שהבטיחו לנו את נפילת המשטר וזה לא קורה, אבל זה לא נכון. יצאנו למלחמה כדי להסיר איום קיומי על ישראל, ואם על הדרך גם יפול המשטר מה טוב".

למרות הקטיעה בשידור, גרינברג שיתף על גל של תגובות חיזוק שקיבל מכל רחבי הציבור. "אמרו לי שכל הכבוד לי, שנכנסתי בהם, שאני תותח... אבל לא הבנתי מה היה כאן. בעקבות הכמות של התגובות הבנתי שנגעתי בנקודה רגישה, שכך הערוץ נתפס בציבור".

לסיום, הוא הפנה הצעה למנהלי הערוץ ואמר כי אם אנשיו ומנהליו רואים את עצמם כ"משרתי ציבור" כפי שהגדירה זאת המנחה, אלמז מנגיסטו, כדאי שגם יקשיבו לרוחו של הציבור.