מאיר רוטר, קצין במשטרה וחוקר ארץ ישראל, חילץ אבן מסותתת עתיקה משכונת ד'נאבה בטול-כרם, שעליה מופיעה צורת מנורת קנים.

החילוץ בוצע לאחר מידע שקיבל בשנת 2017 מחוקר ארץ ישראל זאב (ז'אבו) ארליך, שסיפר כי במהלך סיור שערך במקום הבחין באבן משובצת במשקוף מבנה בחלקה הישן של השכונה.

על פי הדיווח ב'הארץ', רוטר הגיע למקום ביום שישי יחד עם חיילי צה"ל, הצליח לאתר את האבן לאחר חיפושים, והיא נמצאה מוסתרת באחת החצרות לאחר שהוצאה ממקומה המקורי.

רוטר סיפר לחיילים כי לאחר ביקורו של ארליך במקום, "כנראה התושבים מבינים שיש פה אולי איזה משהו שאולי שווה כסף, שווה זהב".

הוא הוסיף: "בחיפוש היום בכפר מצאנו את האבן הזאת מוסתרת, מושלכת באחת החצרות ואנחנו כמובן נציל אותה. יש פה עניין של מורשת, עניין של משהו שקשור לתרבות שלנו, לשומרון, ישראל ואנחנו מחזירים אבידה לבעליה".

עם זאת, במשטרת ישראל הבהירו כי "הפעילות המתוארת אינה מוכרת למשטרת ישראל והקצין לא פעל מטעמה. מעורבותו של הקצין בפעילות תיבחן".

צה"ל מסר כי האירוע מוכר ונבדק, וכי הנהלים בנושא יחודדו. כמו כן צוין כי הפריט עצמו אינו נמצא בידי כוחות הצבא.