בית המשפט המחוזי בלוד הורה על שחרורו המיידי של פעיל ימין שנעצר לפני כשבוע על ידי השב"כ.

במהלך המעצר הוטל על הפעיל צו חריג המונע ממנו מפגש עם עורך דין במשך שבוע, והוא הוחזק בתנאי כליאה קשים בצינוק.

השופט דרור ארד-אילון דחה את ערר המשטרה על החלטת שחרור קודמת של בימה"ש השלום, וקבע בהחלטתו: "לא מצאתי שנפלה שגגה; החשד הסביר בעניינו בעת הזו אינו משמעותי".

עו"ד נתי רום מארגון "חוננו", שייצג את הפעיל, בירך על ההחלטה ומסר: "מדובר באזרח שנחלץ לעזרת רועה צאן שהותקף. החלטת בית המשפט היא מסר ברור נגד השימוש המופרז והלא מידתי באמצעי חקירה קיצוניים כמו חקירות שב"כ ומניעת מפגש עם עורך דין כנגד פעילים. הדרך לתיקון המערכת עוד ארוכה".