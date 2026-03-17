טוב לב מיוחד, נשיאת לב, נתינת הלב ונדבת לב היו תכונותיה הנפלאות של שושנה סטרוק ע"ה.

שושנה גדלה בעירנו הקדושה חברון בצל אבות ואמהות העולם, גם בתקופות בטחוניות מורכבות ומאתגרות מאוד, וספגה מאורם הגדול של ענקי האומה. גם מהוריה הנפלאים הרב אברהם ואורית ספגה את מידת הנתינה והחסד.

אביה הרב אברהם אשר כשמו כן הוא, ממשיך דרכו של אברהם אבינו איש החסד מלא בעין טובה, במבט מאיר וחיובי וברוח נדיבה. ואימה אורית המאירה לעם ישראל גם במסירותה לצרכי ציבור באמונה.

באופן אישי ליבנו מלא וגדוש הרבה מאוד הכרת הטוב לשושנה סטרוק ע"ה על מסירותה בשנים עברו לבנינו המיוחד יהודה חי. בהיותה בת שירות מסורה הייתה שושנה מלווה את בננו יהודה חי מידי יום ביומו, ובראותה את מצבו המורכב נכמר ליבה הרחום והייתה מדברת עליו וביקשה מאימה שתוסיף אותו לרשימת התפילות...

כמה רווח והצלה היה לנו בזכותה! על כל יום ויום שליוותה אותו אנו מודים לה מעומק הלב, וצדקתה עומדת לעד!

סיפרו הוריה היקרים על טוב הלב ומידת החסד שהייתה טבועה בה, עד שפעם אחת כשהייתה בתחנה המרכזית בירושלים ביקש ממנה עני לתת לו צדקה והיא נתנה לו את עשרה השקלים האחרונים שהיו ברשותה ולא נשאר לה כסף לנסוע באוטובוס לביתה שבחברון...

לעולם איננו יודעים עם מה מתמודדים אנשים סביבנו. יש מיוסרים ושבורי לב, יש התמודדויות קשות מנשוא ומאתגרות. הלוואי ונזכה לפתח לב קשוב ורחום תומך ואוהב.

שכנינו היקרים משפחת סטרוק הם לנו דוגמה למופת והשראה גם בעניין הזה, הלוואי ונזכה ללמוד מתרומיות מידותיהם הטובות ואצילות נפשם.

ויהי רצון שתהא נשמתה המאירה של שושנה ז"ל צרורה בצרור החיים.