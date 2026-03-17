רשות שדות התעופה שיגרה היום (ג') מכתב לחברות התעופה הישראליות ובו היא מאשרת להם להגדיל, החל ממחר, את התפוסה גם במטוסים צרי גוף.

לפי ההנחיות החדשות, במקום 100 נוסעים, ניתן כעת להטיס עד 120 נוסעים בכל טיסה מסוג זה. המטרה היא להשלים עד סוף השבוע את החזרתם של אחרוני הישראלים שעדיין תקועים בבנגקוק.

נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר אתמול בנמל התעופה בן-גוריון. את הביקור ליוו יו"ר רשות שדות התעופה, אלוף (במיל'), יפתח רון טל, מנכ"ל הרשות, שרון קדמי, ומנכ"ל אל על, לוי הלוי.

בסיום, קיבל הנשיא את פניהם של הנוסעים ששבו ארצה מיד עם נחיתת טיסת החילוץ של אל על, ובירך אותם בחום עם שובם הביתה.

"אנחנו גאים מאוד ברשות שדות התעופה ובכל הפעילות המתקיימת במעברים של שדות התעופה בישראל. זו תקופה מאתגרת במיוחד, ואני מבקש להתייחס להיבט האזרחי - חזרתם של הישראלים הביתה. כאן נמצא השער המרכזי למדינת ישראל, המקום שבו אזרחי ישראל נכנסים ויוצאים, השער דרכו הם שבים הביתה".

הנשיא הוסיף "זו תופעה מעוררת השראה - אנשים רוצים לחזור הביתה, להיכנס לישראל ולשאת יחד את העול - גם תחת הפגזות, אזעקות, מקלטים, ממ"דים ואיומים רבים. ובכל זאת, אנחנו מתגברים על האתגרים ומצליחים לעשות זאת בצורה יוצאת דופן".