בכיר במשרד לשירותי דת אומר בשיחה עם ערוץ 7 כי לא ניתן לקיים בשלב זה את הבחירות לרבנות אלקנה, זאת בשל קושי משפטי שנוצר סביב הליך האיחוד עם שער השומרון.

מאז פרישת הרב יהודה שטרן אין רב רשמי למועצה, ובמשרד לשירותי דת החל הליך מינוי שנכנס לרשומות הרשמיות. הליך הבחירות התקדם לשלב מתקדם טרם נעצר.

לדברי הבכיר, "אין אפשרות כרגע לקיים את הבחירות", לאחר שהתברר כי הליך האיחוד עם שער השומרון לא הושלם. מצב זה יוצר קושי משפטי שמונע את המשך ההליך.

במשרד לשירותי דת הבהירו כי הבחירות לא יתקיימו עד להשלמת הליך האיחוד. לאחר השלמתו, יושלם ההליך וייקבע מועד לבחירות.