הרבנות הראשית לישראל הודיעה כי מועד הבחינות שהיה אמור להתקיים ביום ראשון, ד' בניסן, נדחה עקב המצב הביטחוני ובהתאם להנחיות פיקוד העורף.

בהודעה נמסר כי מועד חלופי נקבע לתאריך 27.4.2026. עוד צוין כי קיום המועד החלופי יהיה בכפוף להנחיות פיקוד העורף.

הבחינות שנדחו במסלול הדיינות כוללות את הנושאים חושן משפט א', חושן משפט ב', חושן משפט ג', אבן העזר ופסק דין. במסלול הנושאים המקצועיים נדחו הבחינות למשגיחי כשרות, שובי"ם ראש צוות, בודק חוץ, בודק פנים, שוחט ובודק סכינים ומנקר.

עוד נמסר כי במסלולים נוספים נדחו הבחינות לרב צבאי בכל הנושאים, רב קהילה בתפוצות א'-ב', רשם נישואין ומילה לשם גירות.