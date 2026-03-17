עמנואל פביאן, כתב לענייני צבא וביטחון ב"Times of Israel", חשף כי ספג גל של איומים אישיים קשים במטרה לאלץ אותו לשנות ניסוח בכתבה שפרסם.

במהלך אחת המתקפות האיראניות על ישראל, דיווח פביאן על נפילת טיל בשטח פתוח סמוך לבית שמש. הדיווח התבסס על מידע משירותי ההצלה ותיעודים מהשטח שאישרו כי מדובר בטיל.

זמן קצר לאחר הפרסום, החלו לזרום לפביאן פניות חוזרות ונשנות דרך הרשתות החברתיות ויישומוני המסרים. הפונים ביקשו ממנו "לדייק" את הדיווח ולכתוב כי מדובר בשברי יירוט או רסיסים, ולא בנפילת טיל ישירה.

לדבריו, התברר כי מאחורי הפניות עומדים גורמים שהשתתפו בהימורים באתר "פולימרקט", שבו הימרו על שאלת פגיעת טילים בישראל בתאריך מסוים.

בראיון לכאן רשת ב' הוא סיפר: "לפי החוקים של אותו הימור, פגיעה של רסיס או פגיעה של חלק מטיל אחרי שהוא יורט לא נחשבת, אלא רק פגיעה ישירה נחשבת. בדיווח אני כתבתי שנפל טיל בשטח פתוח, ולפי הנוסח הזה זה נחשב לפגיעה, והם ביקשו שאשנה את זה כדי שהם ינצחו בהימור".

כשהכתב סירב לשנות את הדיווח העובדתי, הפניות הפכו לאגרסיביות יותר. פביאן תיאר ניסיונות הטרדה בלתי פוסקים שכללו רמיזות לפגיעה בו ובבני משפחתו. בעקבות חומרת האיומים, פנה הכתב למשטרת ישראל והגיש תלונה רשמית.

מצד פלטפורמת "פולימרקט" נמסר כי הם רואים את האירוע בחומרה. החברה חסמה את חשבונות המשתמשים שהיו מעורבים באיומים והודיעה כי תשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק ותעביר להן את המידע הרלוונטי.

פביאן הדגיש כי לא שינה את הדיווח חרף הלחצים, והביע חשש כי מקרים דומים עלולים להפעיל לחץ על עיתונאים בעתיד.