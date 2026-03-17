אודליה אביר נבחרה לנהל את מקיף "דרכא" בשכונת עיר היין באשקלון ותשמש כמנהלת הראשונה של התיכון הצומח בעיר.

אביר, תושבת שדרות, בעלת תואר ראשון במתמטיקה ותושב"ע ותואר שני במנהל מערכות חינוך וחברה.

בשלוש השנים האחרונות ניהלה את חטיבת הביניים במקיף, ולפני כן שימשה כמורה בבית הספר התיכון הנרי רונסון ומילאה תפקידים שונים במערכת החינוך.

ראש העיר אשקלון, תומר גלאם, בירך על המינוי ואמר, "הניסיון החינוכי רב השנים, מעיד על יכולת להוביל את בית הספר לשגשוג והצלחה. אני מאחל לאודליה הצלחה רבה בתפקיד החדש, ולהעניק לה באמצעות מינהל החינוך, תמיכה רחבה. יחד נמשיך להבטיח חינוך איכותי ומוביל ילדות וילדי אשקלון".

ראש מינהל חינוך ותנו"ס, יובל זוזות, ציין כי הניסיון שצברה אביר בניהול ובהובלת תהליכים חינוכיים מעניק לה כלים להוביל את בית הספר לצמיחה ולהצלחה, "מערכת החינוך העירונית תעמוד לצידה ותלווה את התהליך, כדי להבטיח חינוך מיטבי לתלמידות ולתלמידי השכונה והעיר."

מנכ"ל רשת דרכא, ד"ר גיל פרג, הוסיף כי הרשת תלווה את המנהלת ותשקיע משאבים לקידום המוסד, כחלק ממערך החינוך העירוני.

אודליה אביר אמרה עם בחירתה, "אני נרגשת ומודה על האמון שניתן בי להמשיך להוביל את בית הספר בתהליך ביסוסו כמקיף שש-שנתי. זכיתי לראות את מקיף 'דרכא עיר היין' צומח מן היסוד, והפיכתו למקיף שש-שנתי היא אבן דרך חשובה לקהילה ולעיר אשקלון. יחד עם צוות מסור ושותפים רבים - רשת דרכא, עיריית אשקלון ומשרד החינוך, נמשיך לטפח מצוינות, ערכים ושייכות, ולהצמיח בוגרים סקרנים ובעלי חוסן, שיתרמו לחברה ולמדינה. תודה על האמון והליווי".