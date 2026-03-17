בעוד פארקי מים רבים בארץ מציעים מתקנים בלבד, בחוף גיא המבקרים נהנים מחוויית בילוי רחבה הרבה יותר. לאחר גלישה במגלשות או בילוי בבריכות, ניתן לצעוד כמה מטרים בלבד ולהיכנס למי הכנרת הצלולים.

החוף הפרטי כולל אזורי מנוחה, כיסאות נוח ומרחבי דשא רחבים, והוא מאפשר למבקרים לשלב בין בילוי אקטיבי במתקני הפארק לבין רגעים רגועים מול הנוף הטבעי של האגם הגדול בישראל.

מגוון מתקני מים ואטרקציות לכל המשפחה

פארק המים חוף גיא משתרע על פני שטח של למעלה מ-15 דונם ומציע מגוון רחב של מתקנים ואטרקציות המתאימים לכל גיל.

בין האטרקציות המרכזיות בפארק ניתן למצוא:

• בריכת גלים גדולה המדמה חוויית ים

• מגלשות אקסטרים מהירות

• מגלשות לולייניות ארוכות

• מגלשות משפחתיות רחבות

• מתקני משחק לילדים

• מתחמי התזה צבעוניים

אחת המגלשות הפופולריות ביותר בפארק היא מגלשת הטייפון, המציעה חוויית גלישה מרשימה בזווית חדה שמעניקה למבקרים תחושת אדרנלין מיוחדת. למידע נוסף על כל החידושים חוף גיא מתחדש לקראת קיץ 2026 .

בנוסף לכך קיימות מגלשות קמיקזה מהירות במיוחד ומגלשות רחבות המאפשרות גלישה קבוצתית - חוויה אהובה במיוחד על בני נוער וקבוצות חברים.

מתחמי מים ייחודיים לילדים

הנהלת חוף גיא השקיעה מאמצים רבים בפיתוח מתחמים ייעודיים לילדים, מתוך הבנה שמשפחות עם ילדים קטנים הן אחד מקהלי היעד המרכזיים של הפארק.

מתחם "עולם הילד" בפארק כולל בריכת מים רדודים גדולה ומתקני משחק צבעוניים. המתחם תוכנן כך שיאפשר לילדים ליהנות ממתקני מים בטוחים, תוך שילוב של מגלשות קטנות, מתקני התזה ודמויות משחק.

בנוסף לכך, בפארק קיים מתחם ספלאש רחב הכולל מתקני מים אינטראקטיביים, דמויות דולפינים מתיזות מים ומגלשות מיוחדות לילדים.

אזורי מנוחה רחבים ונוף מרהיב של הכנרת

מעבר למתקני המים עצמם, אחד היתרונות הבולטים של חוף גיא הוא המרחב הגדול שמאפשר למבקרים לבלות יום שלם בנוחות.

בפארק ניתן למצוא:

• מרחבי דשא רחבים

• פינות ישיבה מוצלות

• אזורי מנוחה משפחתיים

• כיסאות נוח

הנוף הנשקף מהפארק - הכנרת והרי הגולן - מעניק לבילוי במקום אווירה מיוחדת שקשה למצוא בפארקי מים אחרים בארץ.

צוות בידור ופעילויות לאורך כל היום

חלק חשוב מהחוויה של חוף גיא הוא צוות הבידור הפועל במקום במהלך עונת הקיץ.

הצוות מפעיל לאורך היום מגוון פעילויות:

• תחרויות מים

• משחקי ספורט

• פעילויות לילדים

• ריקודים והפעלות

הפעילויות האלו מוסיפות ממד נוסף לביקור בפארק והופכות את היום לחוויה מלאה עבור משפחות וקבוצות.

שירותים משלימים וחוויית אירוח מלאה

בנוסף לאטרקציות המים, חוף גיא מציע מגוון שירותים משלימים שנועדו להבטיח חוויית בילוי נוחה ונעימה.

בפארק פועל מזנון-מסעדה המציע ארוחות קלות, משקאות קרים וחטיפים.

בנוסף קיימים:

• מלתחות חדישות

• אזורי שירות נוחים

• חנייה חינם סמוך לפארק

השילוב בין מתקני מים, אזורי מנוחה ושירותים מתקדמים מאפשר למבקרים לבלות במקום יום שלם מבלי לצאת מהמתחם.

חלק ממתחם הנופש של מלון חוף גיא

פארק המים פועל כחלק ממתחם הנופש של מלון חוף גיא, אחד המלונות הבולטים בטבריה.

המלון ממוקם על שפת הכנרת ומציע כ-200 חדרים מאובזרים, ספא מפנק, חדר כושר ומועדון ילדים.

אורחי המלון נהנים מכניסה חופשית לפארק המים במהלך שהותם - יתרון משמעותי עבור משפחות המחפשות חופשת קיץ מלאה בפעילויות.

יעד קיץ מרכזי בצפון ישראל

במשך השנים הפך חוף גיא לאחד מיעדי הקיץ המבוקשים בישראל. משפחות רבות משלבות ביקור בפארק כחלק מטיול בצפון, חופשה בטבריה או בילוי יומי באזור הכנרת.

השילוב בין מתקני מים, חוף פרטי, נוף טבעי ושירותים מתקדמים הופך את המקום לאטרקטיבי במיוחד עבור קהל רחב.

עם פתיחת עונת הרחצה של 2026 צפוי חוף גיא להמשיך ולמשוך מבקרים רבים מכל רחבי הארץ - משפחות, קבוצות נוער ותיירים המחפשים חוויית קיץ מלאה על שפת הכנרת.