הרבה אנשים כבר מבינים כי כשמגיעים לשלב בחיים שבו עולה השאלה של מעבר למסגרת מגורים חדשה שהיא גם קהילה, צריך להתייחס גם לאופי הקהילה. באיזו קהילה אני רוצה לחיות? איפה אני רואה את עצמי בשנים הבאות? אם פעם נוח היה להתרשם מגודל החדרים, מגוון הפעילויות או מכמות הדיירים, כעת מעניין לשים את הדגש על משהו חשוב לא פחות, לפעמים אפילו יותר, האינטימיות.

איכות החוויה נגזרת לא מכמות שלא לומר גודש אלא דווקא מתוך האינטימיות. ליהנות מחווית אישית וחווית מגורים שנשענת על החשיבות של היכרות אישית, קרבה וחמימות שצומחים במיוחד במסגרת קטנה, מסגרת שהיא בעצם קהילה.

בקהילה אינטימית הקשרים עמוקים

במסגרת גדולה, קל להרגיש שאנו הופכים לאחד מבין רבים. לעיתים זה נראה נוח, אבל לעיתים יותר קרובות דווקא בדיור מוגן מהסוג הגדול והגדוש נוצרת תחושה של אנונימיות. מרוב גודש וגודל לא כולם מכירים את שמכם, הרוב לא באמת יודעים מה אתם מעדיפים, מה חשוב לכם, מהו בכלל סיפור החיים שלך.

בקהילה אינטימית כמו בית דיור מוגן בוטיק בירושלים, הקשר האישי והאינטימיות הם הסיפור. מספר הדיירים לא גדול מכדי לאפשר לכולם להכיר את כולם. גם הצוות מיטיב להכיר כל אחד באופן אישי. בקהילה כזאת כל אחד מקבל את היחס האישי, נהנה מפעילויות לפי תחומי העניין והאופי. זו הדרך לקבל את המענה הטוב ביותר, כי פשוט מכירים איש את רעהו.

בקהילה כמו בקהילה, הקשרים בין הדיירים לבין עצמם הופכים לעמוקים יותר. ככל שהמקום אינטימי ולא עמוס מדי אז במקום היכרות שטחית נוצרת ידידות יותר קרובה. זה מוביל לתחושת שייכות חזקה, תחושה של תמיכה הדדית בין אנשים שהופכים ממכרים לחברים. האמת היא שזה חשוב בכל גיל, אבל במיוחד בגיל השלישי, שבו מלכודת הבדידות פוגעת בכל כך הרבה אנשים. זה הזמן שבו הקשר האנושי הקרוב ותחושת הביטחון שנותנת קהילה, נוגעים בנקודה עמוקה במיוחד.

סיפור של יחס אישי

מסגרת קהילתית אינטימית מאפשרת לצוות לתת תשומת לב קרובה ויחס אישי לכל דייר. זה לא רק עניין של שירות יעיל אלא פועל יוצא של קהילה חמה והיכרות קרובה. זה פועל יוצא של תשומת לב לפרטים קטנים. בקהילה כזאת רואים אתכם, קולטים מה מצב הרוח, מה אתם צריכים. אגב, כאשר הקהילה אינטימית יותר, ניתן להשקיע יותר בפעילויות מתאימות אישית ולא רק בסטנדרטיות. גם זהו סיפורו של היחס האישי וההיכרות האישית, שבאים לידי ביטוי בהמון רגעים קטנים בחיים.