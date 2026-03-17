אירוע חמור של תקיפת כוחות ביטחון נרשם היום (שלישי) בגזרת חברון.

לוחם צה"ל נפצע באורח קל לאחר שקבוצת נערים קיצונים יידתה סלעים לעבר כלי הנדסי שבו נהג, זאת בתום פעילות אכיפה ופינוי של מבנים לא חוקיים בגבעת "בית ענות" באזור צומת העוקפים.

האירוע התרחש בזמן שהכוחות הקימו מחסומים במרחב לאחר השלמת הפינוי. קבוצת פורעים תקפה את הכוח באלימות.

שני סלעים גדולים הושלכו לעבר הבאגר ההנדסי. אחד הסלעים פגע בעוצמה בשמשה הקדמית, ניפץ אותה וחדר לתא הנהג.

הלוחם שישב מאחורי ההגה נפצע בראשו וטופל על ידי כוח רפואי בנקודה. במקביל לתקיפת הבאגר, נוקבו צמיגיהם של מספר רכבי המנהל האזרחי שלקחו חלק במבצע.

בצה"ל מדגישים כי הפינוי בוצע בהתאם לצו ביטחוני של פיקוד המרכז. לפי גורמי ביטחון, המקום שימש כבסיס ל"פעולות עברייניות, אלימות חריגה ומקרי פשיעה חמורים" אשר פגעו ביציבות האזור בשבועות האחרונים.

כוחות הביטחון שפעלו במקום עיכבו חמישה אזרחים ישראלים בחשד למעורבות ישירה בתקיפה וביידוי הסלעים. החשודים הועברו להמשך חקירה במשטרה

צה"ל הבהיר כי הוא רואה בחומרה רבה כל ניסיון לפגוע בחיילים, "צה"ל רואה בחומרה אלימות כלפי חייליו ומפקדיו ומגנה אותה בכל תוקף".