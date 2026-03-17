יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון נעם סולברג, שיגר מכתב תגובה חריף לעו"ד אילן בומבך, המייצג את הליכוד, ובו הוא הודף סדרה של טענות נגד בחירתה של עו"ד יפעת סימינובסקי לתפקיד היועצת המשפטית של הוועדה.

סולברג הבהיר כי הבחירה הייתה מקצועית, נקייה ונעשתה פה אחד.

בתגובה לערעורו של עו"ד בומבך על כישוריה של סימינובסקי, קבע השופט סולברג כי מדובר בטענות שאינן נשענות על העובדות, וציין כי עמידתה של עו"ד סימינובסקי בתנאי הסף נבחנה לעומק על ידי גורמי המקצוע בוועדה.

מכתב התגובה של סולברג

לדבריו, גם הוא עצמו בחן את המסמכים והגיע למסקנה כי היא עומדת בתנאי המכרז "ככתבם וכלשונם - ולמעלה מכך". עוד ציין כי ועדת הבוחנים התרשמה מיכולותיה המקצועיות והאישיות של סימינובסקי ובחרה בה פה אחד לתפקיד.

בהתייחס לטענות על הרכב הוועדה, הבהיר סולברג כי זו הוקמה בהתאם לכללים, וכללה גורמים בכירים ובהם מנכ"לית הוועדה, היועצת המשפטית לכנסת ונציג ציבור.

עוד הוסיף כי ועדת הבחירות מורכבת מאנשי מקצוע מנוסים, והביע ביטחון ביכולתה להמשיך ולנהל את מערכות הבחירות באופן תקין.

בסיום מכתבו מתח ביקורת על אופן העלאת הטענות, וקרא לבומבך לבחון היטב את העובדות טרם פרסומן, ולהעדיף פנייה ישירה לגורמים הרלוונטיים במקום פרסום בתקשורת, "במבט צופה פני עתיד, ראוי שתלמד את הנושא לאשּורו - בהתבסס על תשתית עובדתית נכונה וממצה - טרם תטען טענות בעלמא הנוגעות לאדם זה או אחר".

עוד הוסיף: "מוטב גם להקדים פנייה לוועדה, במקום לשגרּה תחילה לעיני כל באמצעות התקשורת, ובכך לחסוך פגיעה מיותרת בכבודו של אדם".