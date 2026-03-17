משטרת טורונטו פתחה בחקירה בחשד לביצוע פשע שנאה בעקבות הצגתן של תמונות בעלות אופי אנטישמי מובהק בהפגנה האנטי־ישראלית השבועית שנערכה ביום ראשון באזור שבו מתגוררים יהודים רבים.

באחת מהן הוצג סמל של מגן דוד, שמתוכו יוצאות חולדות, ובאחרות הוצגו יהודים בעלי אף מוארך באופן המזכיר את התעמולה הנאצית.

בהפגנת "יום אל-קודס" שנערכה יום קודם לכן הוצגה תמונה של פרחי פרג הצומחים מתוך גולגולת, ולצידה נכתב: "אנו נדפוק על שערי גן העדן בגולגלות של הציונים".

במהלכה קראו המפגינים ליהודים לזכור את מה שעשה צבא מוחמד ביישוב היהודי ח'ייבר, שרבים ממנו נרצחו, והנותרים שועבדו לפני שסולקה כל נוכחות יהודית מחצי האי ערב.

ראשי הקהילה היהודית בקנדה מביעים חשש הולך וגובר מהתגברות ביטויי האנטישמיות במדינה, ובכלל זה פיגועי הטרור שכוונו לאחרונה לעבר בתי כנסת ומוסדות בבעלות או בניהול יהודי.